Scott Tilton, l'ambassadeur de la francophonie louisianaise à l'accent américain

Il s'appelle Scott Tilton, il a un accent américain et les "you know" ("vous savez") ponctuent son français. C'est pourtant à ce descendant de colons français que la Louisiane doit son entrée au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Mi-octobre, l'OIF a admis la Louisiane, petit Etat américain de 4,6 millions d'habitants. Elle rejoignait ainsi le concert des Nations francophones, qui représente près de 300 millions de locuteurs. Cette victoire, l'ancienne colonie française la doit en grande partie au combat de Scott, un Américain de 26 ans fraîchement diplômé au visage poupon.

Sa grand-mère, Louise Dupuy, descendait de Français de Louisiane. L'Etat est tout ce qu'il reste du gigantesque territoire français, baptisé ainsi en l'honneur du roi Louis XIV, qui s'étendait des Grands Lacs au Golfe du Mexique avant d'être cédé aux Etats-Unis en 1803 par Napoléon Bonaparte.

"Même quand on parlait anglais, on l'appelait +My Grand-Mère+", se souvient son petit-fils. Son oncle, Homère Dupuy, avait servi d'interprète au général De Gaulle lors de sa visite à La Nouvelle-Orléans en 1960.

Mais la langue s'est perdue au fil des générations, comme souvent en Louisiane, où le français avait été interdit dans les écoles en 1921.

"Il y avait encore un million de francophones en 1970", rappelle Scott, en particulier dans les bayous du Sud, peuplés de Cadiens, descendants des Acadiens qui avaient été chassés du Canada en 1755 par les Anglais lors du "Grand Dérangement". Les francophones seraient 200.000 aujourd'hui, selon le dernier recensement de l'an 2000.

Alors que son grand-père était allé à l'université pour apprendre l'anglais, son père, lui, y est allé pour réapprendre le français.

Dans la maison familiale, pourtant située dans le Vieux Carré, l'ancien quartier français de la Nouvelle-Orléans, on parle essentiellement anglais. Scott est ainsi le seul aujourd'hui de sa fratrie (deux sœurs et un frère) à parler couramment la langue de Molière, en l'émaillant de "like" et de "yeah".

- "Notre avenir" -

"Mais même si la langue n'a pas été transmise, la passion pour la culture française et créole est restée", assure Scott, citant notamment le "Mardi Gras", qui fait tourner la tête de La Nouvelle-Orléans depuis sa fondation il y a exactement trois siècles par le Français Jean-Baptiste Le Moyne.

La Louisiane est "une culture marquée par la francophonie mais où tout le monde ne parle pas forcément français", résume Scott.

Son intérêt pour la francophonie, Scott le développe dès le lycée, et c'est tout naturellement qu'il choisit Paris pour poursuivre ses études. Il y assiste à une conférence sur l'OIF et découvre cet ONU de poche dont, curieusement, la Louisiane ne fait pas partie.

L'étudiant contacte en avril 2016 le Conseil pour le développement du français en Louisiane (Codofil, agence publique) et le sénateur louisianais Eric Lafleur, grande figure de la francophonie, qui lui souhaitent "bon courage!".

La Louisiane bénéficiait déjà du statut d'"invité spécial" de la Francophonie depuis 2006 mais une intégration plus poussée achoppait sur la nécessaire autorisation de l'Etat fédéral. Un obstacle qu'ont déjà dû surmonter d'autres territoires non indépendants comme le Québec ou la Wallonie.

"Ca a été un combat de deux ans", raconte Scott. En plus de l'emploi de consultant qu'il a décroché à Paris, le Louisianais travaille tous les jours "jusqu'à une heure du matin" sur la candidature. "J'ai écrit plus de 800 mails, des textes, des lettres, en français et en anglais. Il y avait huit agences impliquées, deux sénateurs, le Codofil, le gouverneur de la Louisiane, le département d'Etat... "

Mais "on y est arrivé", se réjouit Scott. "Maintenant, nous ne sommes plus isolés. On est parmi des centaines de millions de francophones", se réjouit-il, conscient malgré tout que "ce n'est qu'un début".

"Le défi est maintenant de montrer en Louisiane que le français n'est pas le passé mais notre avenir. Il ne faut pas simplement préserver la langue, en multipliant les échanges entre universités par exemple, mais également permettre de vivre en français, en créant des emplois dans cette langue".