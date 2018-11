Ségolène Royal et Muriel Robin à l'honneur au festival des créations TV de Luchon

Le festival des créations télévisuelles de Luchon (Haute-Garonne), secoué par des démissions successives, a choisi pour sa prochaine édition l'ancienne ministre de l'Environnement Ségolène Royal comme présidente d'honneur et la comédienne Muriel Robin pour présider son jury fiction, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

Pour sa 21ème édition, qui se tient du 6 au 10 février, Ségolène Royal, ancienne candidate à la présidentielle, ambassadrice de France pour les pôles et présidente de la fondation "Désirs d'avenir pour la planète", sera la présidente d'honneur bénévole du festival TV de Luchon, a indiqué le maire Louis Ferré.

"Le climat doit avoir sa place dans le festival, au travers de documentaires ou de débats", a déclaré Christian Cappe, délégué général du festival, qui a pris ses fonctions début novembre dans un contexte de crise avec la démission du président de l'événement, Serge Moati.

"Ségolène Royal a présidé la COP 21, elle a été ministre de l'Écologie, c'est tout à fait légititime à ce titre", a ajouté M. Cappe qui a été producteur commercial du festival de 2000 à 2007.

Par ailleurs, la comédienne Muriel Robin présidera le jury de la section fiction du festival, qui réunit chaque année les professionnels de la télévision.

Muriel Robin, "reconnue pour son professionnalisme indiscutable", a été choisie "pour son engagement sociétal" et elle "a quand même tenu le rôle de Jacqueline Sauvage sur TF1", a expliqué M. Cappe. "On a un gros débat prévu sur les violences faites aux femmes pendant le festival, et c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité et des convictions que l'on partage", a-t-il ajouté.

L'auteur et réalisateur Patrick Rotman présidera de son côté le jury documentaire.

Ces annonces interviennent alors que le festival a traversé une période de turbulences, émaillée de démissions en série. La présidente de l'association qui gère l'organisation du festival a annoncé son départ en septembre, suivie du réalisateur Serge Moati, qui présidait le festival depuis 2008. Dix autres administrateurs et responsables ont également démissionné dans la foulée.

