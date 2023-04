Selfie et tête-à-tête: des festivals de séries jouent la carte intimiste

Des centaines de personnes réunies dans un hôtel parisien, badge autour du cou, attendent leurs acteurs et actrices fétiches pour prendre des photos et leur parler: à côté des gigantesques conventions, des rassemblements moins extravagants jouent la carte de la proximité entre ces vedettes et leurs fans.

Des cris accompagnent la diffusion sur grand écran d'une compilation de séquences mettant en scène ces stars et les acclamations se font encore plus fortes quand arrivent sur scène Natalia Dyer, David Harbour, Emma Myers ou Hunter Doohan, vus notamment dans les séries "Stranger Things" et "Mercredi". Tous racontent leur "joie" de participer à cet événement.

Très vite, le public se disperse dans les couloirs de l'établissement, pour participer à l'une des activités de la journée: dédicace, séance photo individuelle, selfie, rencontre en tête-à-tête ou en petit groupe...

- Rencontres "intimistes" -

Car, contrairement aux rassemblements pop culture d'envergure les plus connus, comme les Comic-Con et leurs milliers de visiteurs, le Dream It Fest mise sur une approche "intimiste", explique une de ses co-organisatrices, Maria Qamari: "Les fans apprécient de pouvoir vraiment rencontrer la personne [invitée] et de discuter avec elle, sans que ce soit fait à la chaîne."

La dizaine de salariés de l'équipe privilégie donc des hôtels, à Paris ou à Londres, où chaque activité fait l'objet d'un tarif spécifique.

Ce jour-là, en complément du billet d'entrée d'environ 80 euros, les visiteurs peuvent ainsi s'offrir le moment privilégié de leur choix, dont le prix varie selon la notoriété de la personnalité choisie.

Une photo individuelle avec Cara Buono, alias Karen Wheeler dans "Stranger Things", coûte une trentaine d'euros, contre une centaine pour un cliché avec Natalia Dyer, qui incarne sa fille Nancy dans l'un des rôles principaux.

Comme d'autres passionnés de la série, Anastasija Granda, 20 ans, venue spécialement de Suisse après avoir découvert l'événement sur les réseaux sociaux, entend profiter au maximum de la présence de la comédienne américaine aux cheveux roux: "C'est la première fois que je rencontre des acteurs. C'est vraiment génial de pouvoir leur parler et d'avoir le temps de vraiment faire leur connaissance".

Après lui avoir posé une question lors de sa session d'échange avec le public, la jeune femme rejoint la file d'attente qui s'étire devant le studio photo improvisé pour y immortaliser la pose de son choix avec Natalia Dyer. Avant de la retrouver lors d'une séance de dédicace dans la salle voisine, toujours aux côtés de son agent qui ne la quitte pas d'une semelle, au grand dam de certains membres du staff regrettant qu'il "ne laisse personne respirer".

Son inquiétude semble d'autant plus infondée que les participants respectent les consignes: ne pas photographier, ni interpeller, les membres du casting lors de leurs allées et venues dans les couloirs.

"Je trouve ça super de pouvoir remercier les fans. C'est grâce à eux que la série a pu devenir ce qu'elle est", se félicite pour sa part Georgie Farmer, l'interprète d'Ajax dans la série "Mercredi", rémunéré pour sa présence selon un cachet fixe, comme toutes les personnalités présentes.

- Cosplays et passions communes -

Entre deux activités, les festivaliers, venus entre amis, en famille ou en solo, flânent dans l'espace central du rassemblement, à la recherche de leur photo papier sur l'une des tables rassemblant les clichés pris avec chaque célébrité, ou s'attardant sur les stands de produits dérivés.

Pour Marine Berthelot, une cosplayeuse trentenaire déguisée en Nancy Wheeler et habituée des conventions depuis 2010, ce type d'événement en petit comité est l'occasion de retrouver ses amis comme "de s'en faire de nouveaux, puisqu'on tisse des liens très facilement dans les files d'attente, autour des mêmes passions."

Un modèle que Maria Qamari et son équipe espèrent à l'avenir décliner encore plus, en lien avec la mode du "binge-watching" (visionnage intense de séries, NDLR), en organisant leurs événements au cours des "quelques mois" où une série "intéresse le plus" le public.

