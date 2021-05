"On sent qu'on vibre": le public retrouve spectacles, cinés et musées

Il y a ceux qui étaient dès 07H30 devant les cinémas, d'autres qui ont pris un jour de congé pour retourner au musée: mercredi, ils étaient nombreux à venir se nourrir de culture, après plus de 200 jours de sevrage.

- "Heureux de retrouver la Joconde!" -

C'est sous les applaudissements de la première cinquantaine de visiteurs que le Louvre a ouvert ses portes vers 09H00.

Frédéric Destival, auto-entrepreneur de 47 ans, est le premier à entrer pour admirer la Joconde: "Elle m'a manqué pendant sept mois. Heureux de la retrouver!". Comme pour tous les musées, la distanciation est de mise avec la règle des 8 m2 par visiteur.

"Voir une oeuvre sur place procure une émotion que l'on n'a pas avec un catalogue", explique Pierre Jorsin, premier dans la file d'attente du Mucem, à Marseille. Un peu plus loin, Vassilia Ros, employée d'un centre de vaccination se félicite "d'échapper pour un temps à la crise sanitaire".

Et au musée des Confluences à Lyon, Marie-Aimée, 69 ans, est "venue spécialement de Grenoble pour voir une exposition sur les oiseaux.

- "Sortir pour s'enfermer au ciné"

"J'attendais juste de pouvoir sortir pour mieux m'enfermer dans une salle de ciné et faire le plein de films", s'enthousiasme Angie Sembach, étudiante de 21 ans, devant un cinéma du centre de Strasbourg.

Luce Van Dam, 17 ans, venue pour la séance de 08H20 au MK2 Bibliothèque, à Paris, veut "enchaîner deux trois séances dans la journée". Pour elle, "ce n'est pas tant le film qui compte mais l'ambiance, le grand écran, ressortir un peu groggy".

Le Grand Rex, lui, a accueilli dès la matinée 800 fans d'animation japonaise qui se sont pressés pour voir le manga "Demon Slayer", qui a fait déjà un carton au Japon.

Séance VIP aux 7 Parnassiens, dans le quartier de Montparnasse à Paris: le Premier ministre Jean Castex et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ont été voir "Slalom", un premier film sur le harcèlement sexuel dans le sport.

- Théâtres ouverts, fermés... et occupés

Le paysage est plus contrasté du côté des salles de théâtre et d'opéra. De nombreuses grandes salles subventionnées rouvrent cette semaine, comme le Théâtre de Chaillot où le public a applaudi, certains debout, le spectacle "The Tree" de la chorégraphe franco-américaine Carolyn Carlson, une ode à la nature.

"C'est formidable, je n'ai jamais senti le public aussi silencieux, c'est comme s'il était avec nous sur scène", affirme-t-elle à l'AFP. "Avec lui, on danse en plus grand, grâce à l'énergie" que communiquent les spectateurs. Même émotion chez ses danseurs, comme Ricardo Meneghini, pour qui transmettre le message du spectacle au public est "un cadeau".

Les spectateurs eux sont ravis de retrouver cette communion dans une salle. "C'était absolument divin et magnifique. Je revis, j'ai les yeux qui brillent", assure Nathalène Bourdier, salariée à Radio France.

Au Théâtre actuel et public de Strasbourg (TAPS), son directeur Olivier Chapelet indiqué que "dès que la date d"ouverture a été annoncée, on a été débordé par les coups de fil, on sent que ça vibre".

Fin du spectacle à 20H20, afin de respecter le couvre-feu à 21H00. Toutes les représentations sont complètes. Dans la salle, des housses en tissu ont été installées sur les fauteuil condamnés afin de respecter la jauge de 35%.

Mais du côté du privé, la plupart des théâtres ont décidé de rouvrir en juin, lorsque la jauge remontera à 65%, voire à l'automne.

"Quel est le producteur qui va se lancer dans un spectacle, avec une jauge plus que drastique? Il ne peut que perdre de l'argent ou déposer le bilan", affirme Jean Bouquin, à la tête du Théâtre Déjazet à Paris, qui compte rouvrir en octobre.

Et près de 100 théâtres continuent à être occupés par des intermittents qui réclament le retrait de la réforme de l'assurance chômage. A Paris, l'Odéon a annulé sa représentation mercredi, avec Isabelle Huppert.

