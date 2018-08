Sentsov : Macron propose des solutions d'urgence, Poutine va répondre

Emmanuel Macron, qui s'est entretenu par téléphone vendredi avec Vladimir Poutine, lui a fait "plusieurs propositions" afin de "trouver de façon urgente une solution humanitaire" pour le cinéaste Oleg Sentsov, auxquelles le président russe "s'est engagé à répondre", a annoncé l'Élysée dans un communiqué.

Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, détenu en Russie, est en grève de la faim depuis près de trois mois. Le président français a de nouveau exprimé son "inquiétude" sur son état de santé qui "semble se dégrader dangereusement".

Vladimir Poutine s'est également engagé auprès du président français à "diffuser rapidement des éléments sur son état de santé", indique l'Élysée.

Le Kremlin a seulement confirmé aux agences de presse russes que le sort d'Oleg Sentsov avait été évoqué durant l'entretien.

Le président français a déjà plaidé plusieurs fois en faveur d'Oleg Sentsov auprès de son homologue russe. Il lui en avait parlé en mai lors de leur rencontre à Saint-Pétersbourg, mentionnant le sujet devant lui, puis lui avait adressé un courrier pour "lui faire part de sa vive préoccupation sur l'état de santé du cinéaste et lui demander de réagir rapidement".

Il lui en avait reparlé le 15 juillet au Kremlin, avant la finale du Mondial-2018. Le porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux, avait estimé le 10 juillet que "les droits élémentaires" de la défense d'Oleg Sentsov n'avaient "manifestement pas été respectés".

Oleg Sentsov, 42 ans, opposant à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, craint que sa fin ne soit "proche", selon sa cousine. La porte-parole de la diplomatie ukrainienne Mariana Betsa a appelé les Occidentaux à "renforcer la pression sur la Russie pour le faire libérer".

Sentsov a été condamné à 20 ans de camp pour "terrorisme" et "trafic d'armes" à l'issue d'un procès qualifié de "stalinien" par Amnesty International et a entamé une grève de la faim le 14 mai.

D'autres gouvernements occidentaux emmenés par Emmanuel Macron ainsi que de nombreuses personnalités, comme l'écrivain américain Stephen King ou l'acteur américain Johnny Depp, ont appelé le Kremlin à libérer Oleg Sentsov. La Cour européenne des droits de l'Homme a aussi demandé fin juillet à la Russie d'administrer "des soins appropriés" au cinéaste.

MM. Poutine et Macron ont également discuté de la situation en Syrie et des conditions nécessaires pour un retour des réfugiés, convenant de reparler de ce dossier début septembre et de poursuivre d'ici là les échanges franco-russes.

Le Kremlin a précisé que "les deux dirigeants ont donné une haute appréciation à l'opération conjointe russo-française" d'aide humanitaire dans la Ghouta orientale.