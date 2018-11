Sept livres en lice pour le prix littéraire 30 Millions d'Amis

Les écrivains Michel Houellebecq, Didier Decoin, Frédéric Lenoir, Irène Frain... les membres du jury du prix littéraire 30 Millions d'Amis désigneront mardi, parmi sept ouvrages sélectionnés, le lauréat 2018 au restaurant Drouant à Paris .

Ce prix, attribué chaque année en fin de saison littéraire, récompense un roman ou un essai qui met en exergue l'animal.

Point commun à tous les membres du jury : "Tous sont dingues d'animaux", a confié à l'AFP Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d'amis, également membre du jury.

"Pour cette 36e édition, on a des essais et de la fiction. On va certainement s'orienter vers un prix de l'essai et un prix litteraire", a-t-elle ajouté.

Parmi les livres en compétition : "La bête qui mangeait le monde" d'Antoine Nochy (Arthaud), un roman policier d'un naturaliste qui a suivi le loup dans les Cévennes, "Autoportrait en chienne" de Solange (l'Iconoclaste), une blogueuse qui parle de l'amour de son chien et encore "Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes" d'Allain Bougrain-Dubourg (Les Echappés), une somme de toutes les causes que les Fondations défendent où les animaux prennent la parole pour raconter les souffrances qu'ils endurent pour satisfaire l'Homme.

Le lauréat recevra un chèque d'une valeur de 3.000 euros avec pour mission de reverser l'intégralité de cette somme à une association de protection animale de son choix.

L'an dernier le prix Littéraire 30 Millions d'Amis avait été attribué à Michel Jullien pour son ouvrage "Denise au Ventoux" (éditions Verdier).