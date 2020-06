Serebrennikov "paie le prix" de sa liberté d'expression, selon le patron du Festival d'Avignon

Le réalisateur et metteur en scène russe Kirill Serebrennikov, reconnu coupable de fraude vendredi dans une affaire controversée, "paie le prix" de sa liberté d'expression, a affirmé à l'AFP Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon.

"Le réquisitoire est très dur, c'est beaucoup plus dur que tout ce qu'on pouvait imaginer, pour un procès dans lequel il n'y a pas de preuves, il y a même plutôt des preuves du contraire, pour un procès qui est décidément politique", a assuré M. Py, qui connaît bien cette figure de la culture contemporaine russe.

"C'est un retour à l'URSS stalinienne", a accusé le patron du Festival d'Avignon.

Serebrennikov, 50 ans, a été reconnu coupable de fraude à des fins d'enrichissement personnel par un tribunal moscovite, un dossier qui a démarré il y a trois ans.

Nombre de personnalités culturelles russes et étrangères lui ont exprimé leur soutien, estimant que son art en contradiction avec le conservatisme des autorités russes a pu lui faire des ennemis à l'origine de ses déboires.

En l'absence du metteur en scène russe, sa pièce "Outside" avait été présentée l'année dernière lors de la célèbre manifestation théâtrale du sud de la France. Une pièce inspirée de la vie du photographe chinois censuré Ren Hang.

"Il est exemplaire en termes de liberté d'expression donc il fallait envoyer un message clair à tous les dissidents. C'est lui qui en paie le prix mais il a lutté pour la liberté d'expression, le droit à la différence, la cause homosexuelle qu'il a souvent mise en scène dans ses spectacles et qui est un point clivant dans la Russie d'aujourd'hui", a ajouté M. Py.

Le directeur d'Avignon indique avoir échangé des lettres avec lui il y a un mois: "Sa lettre était d'un très grand calme, comme il l'est toujours, ne s'apitoyant pas sur son sort, mais c'était une lettre qui me faisait peur à cause de ce détachement. Il ne me parlait pas directement de procès, on a parlé plutôt de ce qui nous faisait vivre, de théâtre et d'amour", a souligné M. Py.

Il a appelé "les chancelleries européennes à faire un travail de diplomatie, qu'elles ne laissent pas faire ça, qu'elles ne laissent pas bâillonner ceux qui ont une parole différente qui n'est même pas violente".