Series Mania Institute, "école dédiée aux séries" inaugurée à Lille

Series Mania Institute, "première école entièrement dédiée aux séries", a inauguré mardi ses locaux à Lille et présenté la première promotion de son "Tremplin", formation destinée aux 18-25 ans des Hauts-de-France, sans conditions de diplôme, pour découvrir les métiers du secteur.

Ouverte en 2021 et au départ "nomade", cette école a pour ambition de "former 500 apprenants chaque année d'ici 2026", via ce "Tremplin" et plusieurs formations courtes destinées aux professionnels, a expliqué Laurence Herzberg, directrice générale de Series Mania, lors d'une conférence de presse.

"On s'installe dans un écosystème", a-t-elle poursuivi. "Si le festival Series Mania a du succès", c'est "parce qu'ici, il y a tout un réseau de professionnels déjà constitué", "une région de tournages, où des producteurs s'installent", avec "un besoin de formation important", a-t-elle dit, souhaitant participer à faire du territoire "la terre des séries".

L'école s'adosse a plusieurs partenaires, dont la plateforme HBO Max, la filiale de TF1 Newen, la Fémis et Sciences Po Lille. Elle est aussi soutenue par la Région Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille, le CNC ou Europe créative Media.

Deux formations existent depuis 2021: +Eureka Series+, programme de 14 semaines pour les scénaristes et producteurs professionnels; et une spécialité au sein du Master Management des Institutions Culturelles (MIC) de Sciences Po Lille.

"Le Tremplin" entend ouvrir ces métiers à des populations qui en sont encore éloignées, "sans formation initiale" en cinéma. "Aidés par Pôle emploi et les missions locales", l'école a reçu 120 candidatures et sélectionné 20 jeunes de la région.

Pour cette "année pilote", ils suivront trois ateliers de deux semaines avec l'objectif d'écrire, tourner --avec des acteurs de l'école du Théâtre du Nord-- et présenter un projet de série aux professionnels, lors du festival Series Mania 2023. A partir de 2023, la formation durera un an.

Gloria, 23 ans, l'une des étudiantes originaire de Roubaix, a expliqué avoir travaillé quelques années "dans d'autres domaines" et vouloir "revenir à ses premières passions". Alexy, 21 ans, a lui "arrêté ses études en Staps", et nourrit l'espoir de "devenir cascadeur".

Lancé prochainement, "+Series mania Makers+, permettra de "former des réalisateurs de films qui souhaitent passer à la série", a expliqué Mme Herzberg. L'institut a reçu 170 candidatures et sélectionné dix réalisateurs, certains déjà primés "dans les plus grands festivals de cinéma", et dont les noms seront dévoilés dans quelques mois.