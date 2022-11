Series Mania Institute, "école dédiée aux séries" inaugurée à Lille

Series Mania Institute, "première école entièrement dédiée aux séries", a inauguré mardi ses locaux à Lille et présenté la première promotion de son "Tremplin", formation destinée aux 18-25 ans des Hauts-de-France, sans conditions de diplôme, pour découvrir les métiers du secteur.

Ouverte en 2021 et au départ "nomade", cette école a pour ambition de "former 500 apprenants chaque année d'ici 2026", via ce "Tremplin" et plusieurs formations courtes destinées aux professionnels, a expliqué Laurence Herzberg, directrice générale de Series Mania, lors d'une conférence de presse.

"On s'installe dans un écosystème", a-t-elle poursuivi. "Si le festival Series Mania a du succès", c'est "parce qu'ici, il y a tout un réseau de professionnels déjà constitué", "une région de tournages, où des producteurs s'installent", avec "un besoin de formation important", a-t-elle dit, souhaitant participer à faire du territoire "la terre des séries".

L'école s'adosse a plusieurs partenaires, dont la plateforme HBO Max, la filiale de TF1 Newen, France Télévisions, la Fémis et Sciences Po Lille. Elle est aussi soutenue par la Région Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille, le CNC ou Europe créative Media.

Deux formations existent depuis 2021: +Eureka Series+, programme de 14 semaines pour les scénaristes et producteurs professionnels; et une spécialité au sein du Master Management des Institutions Culturelles (MIC) de Sciences Po Lille.

"Le Tremplin" entend ouvrir ces métiers à des populations qui en sont encore éloignées, "sans formation initiale" en cinéma. "Aidés par Pôle emploi et les missions locales", l'école a reçu 120 candidatures et sélectionné 20 jeunes de la région.

Pour cette "année pilote", ils suivront trois ateliers de deux semaines avec l'objectif d'écrire, tourner --avec des acteurs de l'école du Théâtre du Nord-- et présenter un projet de série aux professionnels, lors du festival Series Mania 2023. A partir de 2023, la formation durera un an.

Gloria, 23 ans, l'une des étudiantes originaire de Roubaix, a expliqué avoir travaillé quelques années "dans d'autres domaines" et vouloir "revenir à ses premières passions". Alexy, 21 ans, a lui "arrêté ses études en Staps", et nourrit l'espoir de "devenir cascadeur".

Les diffuseurs "ont besoin de renouveler les talents, d'avoir accès à une génération un peu plus jeune qui va amener d'autres univers, d'autres façons de raconter les histoires, plus en phase avec l'époque", afin de "renouveler nos audiences", a déclaré à l'AFP Manuel Alduy, directeur du cinéma et des fictions numérique et internationale de France Télévisions, qui soutient cette formation.

"Aujourd'hui, la demande est très conséquente, mais le public devient aussi de plus en plus sélectif sur ce qu'il veut regarder. Donc il faut être innovant, il faut trouver des angles et des sujets originaux. Ça implique de se mettre en question pour tous les acteurs de la filière", a pour sa part expliqué à l'AFP Pierre Branco, représentant de HBO.

Lancé prochainement, "+Series mania Makers+, permettra de "former des réalisateurs de films qui souhaitent passer à la série", a poursuivi Mme Herzberg. L'institut a reçu 170 candidatures et sélectionné dix réalisateurs, certains déjà primés "dans les plus grands festivals de cinéma", et dont les noms seront dévoilés dans quelques mois.