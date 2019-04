Séries Mania: plus de 70.000 visiteurs pour la deuxième édition lilloise

Environ 72.200 visiteurs ont assisté aux projections et aux animations du festival Séries Mania qui s'est tenu du 22 au 30 mars à Lille, une fréquentation en hausse de 30% par rapport à l'année dernière, ont salué mardi les organisateurs.

La prochaine édition se tiendra du 20 au 28 mars 2020, ont-ils annoncé.

Pour la deuxième édition lilloise, après huit années à Paris, la fréquentation des séances en salles a augmenté de 50%, les séances affichant quasi complet.

Succès aussi pour les séances nocturnes avec plus de 1.000 spectateurs pour la nuit de la comédie et la soirée spéciale "Game Of Thrones".

"Cet engouement prouve que l'ambition du festival de toucher tous les publics de tous les âges à travers sa programmation éclectique, populaire et exigeante a porté ses fruits", s'est félicitée la directrice générale Laurence Herszberg.

Le festival accueillait cette année notamment les stars américaines Uma Thurman, Anna Paquin et Adam Scott et a projeté 71 séries inédites provenant de 19 pays.

Dans l'ensemble de la région Hauts-de-France, les séances et rencontres organisées à Amiens, Arras, Lens, Tourcoing, Roubaix, Dunkerque, ont réuni au total plus de 2.500 spectateurs.

Environ 2.700 professionnels, venus de 57 pays, avaient fait le déplacement pour assister au Forum Séries Mania, où une dizaine de dirigeants ont évoqué leur stratégie.

Ce forum a également été l'occasion pour les producteurs d'annoncer plusieurs grands projets, notamment les adaptations de "A la recherche du temps perdu" de Marcel Proust par Guillaume Gallienne, celle du "Tour du monde en 80 jours" de Jules Verne avec Ahmed Sylla ou encore "Germinal" d'Emile Zola avec Isabelle Adjani.