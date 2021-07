A Sète, 70 poètes de la Méditerranée réunis pour le festival "Voix vives"

Les voix de quelque 70 poètes de la Méditerranée, entourés de conteurs, musiciens et comédiens, retentiront dans les rues de Sète (Hérault) du 23 au 31 juillet à l'occasion du festival international de poésie organisé dans le port du sud de la France.

"Voix vives" invite le public à "mieux connaître la poésie méditerranéenne contemporaine", à "s'emparer d'un imaginaire poétique et littéraire attaché à une géographie, à des territoires" dans un esprit de découverte et de partage des cultures de la Méditerranée, a souligné sa directrice Maïthe Vallès-Bled.

Pendant une semaine, le festival investira 25 lieux de "l'île singulière", qui a vu naître l'écrivain Paul Valéry et le musicien Georges Brassens.

Il proposera plus de 600 rendez-vous tout au long de la journée, notamment des concerts et lectures musicales, des lectures en bateau "au fil de l'eau", des ateliers d'écriture et des rencontres poétiques, en particulier en langue des signes, des rencontres avec des éditeurs de poésie, des animations de rue et guinguettes.

Samedi 24 juillet, la comédienne Brigitte Fossey créera pour le festival un hommage à Paul Valéry.

Parmi les poètes présents pour l'édition 2021 figurent notamment Raed Wahesh (Palestine), Valeriu Stancu (Roumanie), Amina Saïd (Tunisie), Vénus Khoury-Ghata (Liban) ou encore le poète performeur français Patrick Dubost.

En 2019, quelque 71.000 spectateurs avaient participé au festival. En 2020, dans un contexte de restrictions sanitaires dues à la crise du nouveau coronavirus, plus de 56.000 personnes avaient assisté à "Voix vives".