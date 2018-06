A Sète, une exposition originale fait dialoguer peinture et poésie

Deux-cent-cinquante peintures associées à des poèmes inédits d'auteurs contemporains et chaque jour une rencontre autour d'un artiste, un poète ou une oeuvre: à Sète (Hérault), le musée Paul Valéry propose à partir de samedi un dialogue original entre peinture et poésie.

L'exposition "Peinture et poésie, les peintres vus par les poètes", présentée du 30 juin au 4 novembre, vise à mettre en lumière les périodes et les mouvements représentés dans le musée qui porte le nom de l'écrivain, poète et philosophe sétois Paul Valéry et surplombe le cimetière marin où il est enterré.

L'exposition souligne ainsi la forte présence de la ville de Sète dans la création depuis la fin des années 1940.

Au niveau des peintures sont présentées des oeuvres des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles -dont beaucoup n'ont pas été présentées au public depuis plusieurs décennies et certaines sont à redécouvrir après leur récente restauration-, mais aussi des oeuvres du XXe et de l'art actuel.

Des poètes contemporains comme Vénus Khoury Ghata (Liban/France), Frédéric Jacques Temple, Jacques Ancet, Luis Mizón (Chili), Salah Stétié (Liban/France), Adonis (Syrie), Marie Huot, James Noël (Haïti) ou Nimrod (Tchad) ont ainsi dialogué avec des oeuvres de Gustave Courbet, Albert Marquet, Raoul Dufy, François Desnoyer, Robert Combas, Hervé di Rosa ou Claude Viallat. "Que signifie l'Ouvert à l'horizon dans la géométrie silencieuse des lignes ? L'eau palpite et s'embrase, le ciel d'où tombe la lumière indicible, radieuse, offre son matin pur à la beauté du monde", écrit ainsi Philippe Delaveau à propos de "Voiliers à Sète" (1924) d'Albert Marquet (1875-1941).

Le musée propose également pendant 120 jours, à 16h00, 120 rencontres pendant lesquelles des artistes présents dans les collections, ou des poètes ayant écrit à partir des oeuvres, sont invités à venir parler autour d'un poète, une oeuvre ou un artiste.

Maithe Vallès-Bled, la directrice du Musée Paul Valéry, a également implanté à Sète le festival international de poésie "Voix Vives, de Méditerranée en Méditerranée", qui accueillera du 20 au 28 juillet une centaine de poètes.