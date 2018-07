"Shoah": un film entré dans l'histoire du cinéma

Le film "Shoah" du Français Claude Lanzmann, mort jeudi à Paris, est entré dans l'histoire du cinéma, par sa durée (9H30), sa forme (pas d'images d'archives) et son propos: raconter "l'indicible", l'extermination systématique des Juifs par les nazis.

Le mot "Shoah" - il apparaît dans la Bible et signifie en hébreu "anéantissement" - s'est désormais imposé dans le langage courant. "On s'est mis partout à dire +la Shoah+, ce nom a supplanté +Holocauste+, +Génocide+ ou +Solution finale+", selon le réalisateur.

Des milliers d'articles, d'études, de débats ont été consacrés à ce documentaire, sorti en 1985 et maintes fois récompensé - notamment par un César d'honneur en 1986 -, vu par des dizaines de millions de spectateurs dans le monde entier, enseigné dans les écoles.

"Shoah" traite uniquement des camps d'extermination en Pologne (ce qui a longtemps été dénoncé par les autorités de ce pays): Chelmno, Treblinka, Auschwitz-Birkenau. Il raconte aussi le processus d'élimination du ghetto de Varsovie.

Durant dix campagnes de tournage, le cinéaste a méthodiquement suivi les traces de l'infamie, identifiant les lieux du génocide et écoutant des survivants et des témoins des camps. Peu de séquences ont été rejouées ou préparées.

Claude Lanzmann a parfois été contraint d'utiliser un faux nom, des faux papiers et une caméra cachée pour interroger d'anciens nazis : "+Shoah+ est, à beaucoup d'égards, une investigation policière, et même un western dans certaines parties".

Ce film d'"histoire au présent", selon lui, ne comprend aucun commentaires d'experts ou d'historiens.

"Il n'y a aucune voix off pour dire quoi penser, pour relier de l'extérieur les scènes entre elles. Ces facilités, propres à ce qu'on appelle classiquement un documentaire, ne sont pas autorisées dans +Shoah+", a-t-il expliqué.

- "Course de relais" de 12 ans -

Sa réalisation fut une aventure de longue haleine puisque la préparation et le tournage s'échelonnèrent de 1974 à 1981 et que le montage (il y eut 350 heures de prises de vues!) dura presque 5 ans.

"Je n'ai jamais cessé de me battre avec et pour ce film, qui était une course de relais de douze interminables années. J'ai eu la force et la folie de prendre mon temps, c'est ce dont je suis le plus fier, je n'ai obéi qu'à ma propre loi", a expliqué Claude Lanzmann, en allusion aux divers problèmes (notamment financiers) rencontrés.

Parmi plusieurs scènes d'anthologie, figure celle de ce coiffeur, visage plein cadre, racontant avec peine comment il coupait les cheveux des femmes avant d'entrer dans la chambre à gaz. Sans pouvoir leur dire ce qui les attendait, sous peine de partir dans la mort avec elles.

Claude Lanzmann a recherché cet homme pendant des années, avant de le retrouver en Israël et d'avoir l'idée de le filmer en train de raconter son histoire... dans un salon de coiffure près de Tel-Aviv.

"On m'a souvent reproché mon sadisme dans les questions. C'est faux, c'est un accouchement fraternel. Les larmes du coiffeur sont pour moi le sceau de la vérité", a souligné le réalisateur.

Le film a été présenté en 2012 en Turquie. Selon l'association Projet Aladin (qui milite notamment pour un rapprochement entre juifs et musulmans), c'est la première fois qu'il a été diffusé sur une chaîne publique dans un pays musulman.

Claude Lanzmann a reçu un Ours d'or d'honneur à la Berlinale en 2013 pour l'ensemble de son oeuvre, récompense qui eut bien sûr un retentissement particulier : j'ai toujours "pensé que + Shoah + aiderait profondément les Allemands à se confronter à ce terrible passé".