"Sinners" domine le box-office nord-américain pour Pâques

"Sinners" (littéralement "les pécheurs") domine le box-office nord-américain pour le week-end pascal, avec des recettes de 46,5 millions de dollars pour cette histoire de vampires, selon les chiffres du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Pour sa sortie, le film de Ryan Coogler a bénéficié de critiques "presque parfaites", selon le magazine Hollywood Reporter.

Il met en scène Michael B. Jordan qui joue à lui seul le rôle de deux jumeaux de retour dans le Sud profond des Etats-Unis après la Première Guerre mondiale, avant de se retrouver confrontés à des forces maléfiques. Hailee Steinfeld et Delroy Lindo l'accompagnent à l'écran.

"Sinners" détrône une autre superproduction de Warner Bros., "Minecraft, le film", adaptation sur grand écran du jeu vidéo le plus vendu de l'histoire, qui récolte 41,3 millions de dollars pour son troisième week-end d'exploitation.

"Minecraft" a empoché 344,6 millions de dollars en Amérique du Nord depuis sa sortie pour un total mondial de 720,8 millions. Il pourrait devenir le premier blockbuster à dépasser le milliard de dollars de recettes cette année.

"The King of Kings", un film d'animation dans lequel un jeune Charles Dickens raconte l'histoire de Jésus, cède une place en troisième position pour son deuxième week-end dans les salles obscures, avec 17,3 millions de dollars de recettes.

Kenneth Branagh, Pierce Brosnan et Uma Thurman assurent la bande son de ce dessin animé des Angel Studios, sorti stratégiquement une semaine avant Pâques.

Le thriller "The Amateur", de Disney et 20th Century, recule à la quatrième place avec 7,2 millions de dollars. Rami Malek y joue le rôle d'un cryptographe introverti de la CIA à la recherche des assassins de sa femme, morte dans un attentat.

En cinquième place, un film de guerre, "Warfare", encaisse 4,9 millions de dollars. Le scénario suit un groupe de soldats américains en Irak en 2006, après l'invasion américaine. Le cinéaste n'est autre qu'Alex Garland, auteur l'an dernier de "Civil War", dystopie d'une Amérique déchirée.

Voici le reste du top 10:

"Drop Game" (3,4 millions de dollars)

"Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing" (2,8 millions)

"Orgueil et Préjugés" (20e anniversaire de la sortie du film de Joe Wright) (2,7 millions)

"The Chosen: Dernière Cène (3e partie)" (1,7 million)

"Blanche-Neige" (1,2 million)