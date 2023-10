Six dessins de Schiele volés par les nazis bientôt aux enchères

"Un portrait d'un garçon" de Egon Schiele volé à Fritz Grunbaum, un artiste juif autrichien assassiné par les nazis, à New York le 20 septembre 2023

Six dessins de l'artiste autrichien Egon Schiele, récemment restitués aux héritiers du collectionneur juif tué par les nazis Fritz Grünbaum, seront vendus aux enchères à New York en novembre, a annoncé la maison Christie's dans un communiqué jeudi.

Le 20 septembre dernier, le parquet de Manhattan à New York avait annoncé que plusieurs institutions culturelles prestigieuses, dont le Musée d'art moderne de New York (MoMA), la Morgan Library de New York, le Musée d'art de Santa Barbara (Californie), ou la collection Ronald Lauder avaient accepté de rendre sept oeuvres de l'artiste, figure de l'expressionnisme autrichien.

Trois d'entre elles, des aquarelles sur papier dont l'une est estimée jusqu'à 2,5 millions de dollars, seront mises aux enchères le 9 novembre, tandis que trois autres oeuvres sur papier seront cédées deux jours plus tard, dans le cadre des ventes aux enchères d'automne à New York, a annoncé Christie's.

La septième oeuvre, "Fille mettant une chaussure" (1910), restituée par le MoMA, a fait l'objet d'une vente privée à "un collectionneur important qui a démontré son soutien aux victimes de l'Holocauste", a indiqué à l'AFP l'avocat new-yorkais des héritiers de Fritz Grünbaum, Raymond Dowd.

Le dessin "I Love Antithesis" de l'artiste autrichien Egon Schiele, rendu aux héritiers du collectionneur juif tué par les nazis Egon Schiele, sur une photo fournie par le parquet de Manhattan le 20 Septembre 2023 New York US Attorneys office/AFP

Les héritiers Fritz Grünbaum, artiste autrichien de cabaret et grand collectionneur d'art, mort à Dachau en 1941, se battent depuis plusieurs décennies en justice pour recouvrer la possession de ses oeuvres, essentiellement des dessins d'Egon Schiele (1890-1918).

Arrêté en Autriche en 1938 puis déporté au camp de Dachau, l'artiste avait été contraint de signer une procuration au profit de sa femme, Elisabeth. Elle-même avait été ensuite obligée de remettre toute la collection aux autorités nazies, avant d'être déportée et tuée au camp de concentration de Maly Trostinec, près de Minsk, dans l'actuel Bélarus.

Les héritiers avaient plusieurs fois échoué en justice aux Etats-Unis, mais après l'adoption de la loi "Hear" par le Congrès américain en 2016, ils avaient obtenu gain de cause à propos de deux oeuvres en 2018, un juge de New York écrivant dans son jugement qu'une "signature sous la menace d'une arme à feu" n'avait pas de valeur.

Depuis, les descendants du collectionneur ont relancé leurs procédures et le parquet de Manhattan a annoncé mercredi que deux autres oeuvres de Schiele, récemment saisies au Carnegie Museum of Art de Pittsburgh (Pennsylvanie, nord-est) et à l'Allen Memorial Art Museum de l'université Oberlin (nord-est, Ohio), leur avaient été restituées.