"Slalom": Charlène Favier décrypte les mécanismes de l'abus sexuel dans le sport

Dans "Slalom", son premier long métrage en salles mercredi, Charlène Favier pose sa caméra au coeur des compétitions de ski pour décrypter avec finesse les mécanismes d'emprise psychologique à l'origine d'un tabou dans le sport: l'abus sexuel.

"J'ai réalisé ce film pour libérer la parole et ouvrir le débat. Même si, au départ, j'ai écrit le scénario sans rien conscientiser, de manière presque sauvage", avait expliqué la cinéaste de 35 ans lors du Festival Lumière de Lyon. Pour étoffer son projet, la réalisatrice a notamment lu différents témoignages d'anciennes sportives telles la joueuse de tennis Isabelle Demongeot ou la nageuse Laure Manaudou.

"Slalom est un mélange de recherches et de choses vécues, d'émotions que j'avais en moi. Un film est juste, quand on l'a dans la peau", décrit cette adepte de sports de glisse.

Noée Abita et Jérémie Renier, son duo de comédiens, crèvent l'écran dans ce drame subtil et visuellement ambitieux.

La jeune actrice révélée en 2017 dans "Ava", de Léa Mysius incarne Lyz, une adolescente de 15 ans qui intègre l'exigeante section ski-études dirigée d'une main de fer par Fred, ex-champion de ski devenu entraîneur.

À mesure que Lyz gagne son respect sportif et devient sa protégée - au prix d'un travail physique acharné sous ses injonctions -, une promiscuité physique et psychologique dévorante s'installe entre la jeune fille et son mentor.

Charlène Favier explique avoir souhaité transposer dans sa narration la "sensation de vertige" ressentie par le skieur qui s'engage dans la pente pour faire écho à l'aventure sans filets de sa protagoniste.

Pour se préparer au rôle, Noée Abita a vécu deux mois en immersion dans les Alpes, où "Slalom" a été tourné, aux côtés d'une coach avec laquelle elle a appris à skier et travaillé sur les émotions de son personnage.

L'actrice confie avoir d'abord eu "peur de l'incarner" car cela impliquait "de rentrer dans cette pente de dénonciation" qui agite la société, notamment depuis #Metoo.

"Le film évoque la quête de résilience, la réappropriation du corps et la difficulté de savoir dire non. Interpréter Lyz était dur émotionnellement, mais cela m'a enrichi et donné de la force. Ce rôle a été une grande leçon de vie", a expliqué Noée Abita.