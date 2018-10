Soirée de soutien au cinéaste Oleg Sentsov à Paris

La ministre de la Culture Françoise Nyssen et des personnalités du cinéma hexagonal ont réclamé mardi la libération du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie et en grève de la faim, à l'occasion d'une projection de son film "Gamer" à Paris.

"Il faut que la Russie fasse quelque chose. Il faut que la Russie libère Oleg Sentsov!", a lancé Mme Nyssen, rappelant que le président Emmanuel Macron avait évoqué à plusieurs reprises le cas du cinéaste ukrainien avec son homologue russe Vladimir Poutine.

"Ce combat pour la liberté de Oleg Sentsov est urgent", a ajouté la ministre, estimant qu'"on attente dans cette affaire à la liberté fondamentale des droits artistiques".

Françoise Nyssen s'exprimait à l'occasion d'une projection de "Gamer", premier long métrage d'Oleg Sentsov réalisé en 2012, organisée à la Cinémathèque française.

"Un cinéaste est emprisonné. Il risque sa vie. La Cinémathèque ne peut pas faire autre chose que d'ouvrir ses portes pour montrer son film afin de le soutenir", a souligné le réalisateur Costa-Gavras, président de l'institution.

Deux cents personnes étaient présentes, dont François Croquette, ambassadeur pour les Droits de l'Homme du ministère français des Affaires Étrangères.

Après 142 jours de grève de la faim, Oleg Sentsov a été décrit par ses soutiens "dans un état de fragilité extrême, risquant la mort à tout moment".

Le cinéaste de 42 ans, opposé à l'annexion de la Crimée, a été condamné en 2015 à 20 ans de détention pour "terrorisme" et "trafic d'armes" à l'issue d'un procès qualifié de "stalinien" par Amnesty International et dénoncé par Kiev, l'UE et les États-Unis.

Il a cessé de s'alimenter le 14 mai et n'est maintenu en vie que par les compléments alimentaires injectés par l'administration pénitentiaire russe.

Depuis plusieurs mois, responsables politiques, écrivains, acteurs (Johnny Depp) ou cinéastes (comme Jacques Audiard) occidentaux ont multiplié les appels, allant pour certains jusqu'à observer une journée de grève de faim, pour qu'il soit libéré.

Tourné avec 20.000 dollars de budget, "Gamer" raconte l'histoire d'un adolescent qui participe à des compétitions de jeux vidéo tout en faisant face à une vie quotidienne difficile dans un village d'Ukraine. Issu de l'expérience personnelle d'Oleg Sentsov, le film a été montré dans de nombreux festivals et récompensé à Rotterdam en 2012.

La semaine dernière, la mairie de Paris avait attribué la citoyenneté d'honneur au réalisateur.