Soprano programme un concert au Vélodrome avec 15.000 choristes

15.000 choristes pour un rappeur : le Marseillais Soprano a annoncé vouloir remplir un virage du Vélodrome avec des chanteurs professionnels et amateurs de tous âges, pour l'accompagner lors de sa prochaine date le 30 mai.

"Accompagné de 15.000 choristes, Soprano va revisiter ses plus grands succès, mais aussi chanter avec ses invités leurs plus gros hits et des tubes intemporels de la chanson française et internationale. Assurément le spectacle le plus grandiose de l'année 2020", annoncent les organisateurs de ce concert, dont les billets sont en vente depuis mardi.

"La force du Vélodrome, c'est quand même les supporters, les chants", a souligné dans une interview mercredi à La Provence l'artiste, qui veut faire "un petit cadeau pour (sa) ville". Un appel à candidatures sera lancé prochainement sur les réseaux sociaux pour recruter les 15.000 choristes, ouvert aux chorales de toute la France.

Lors de ce concert, Soprano veut également inviter une dizaine d'artistes "de la musique urbaine, de la variété" et des DJs. "J'ai toujours rêvé de faire un festival avec plein d’artistes au Vélodrome, un rendez-vous qui aurait lieu tous les deux ans. Drake fait ça à Toronto", ajoute-t-il. "L'idée est de mélanger tous les styles pour que toutes les générations s'amusent, se régalent".

A 41 ans, l'ancien enfant des quartiers nord de Marseille est l'un des plus gros vendeurs d'albums de France et a rempli l'an dernier deux Vélodrome. Il explique avoir commencé à chanter dans une chorale, "dans les gospels comoriens musulmans" et avoir "toujours été fan de voix qui chantent à l'unisson".

En juin, le rappeur se produira, toujours à Marseille, au festival Marsatac pour une date unique de reformation des Psy 4 de la Rime, la formation avec laquelle il a percé sur la scène hip hop dans les années 2000. Soprano prépare également un nouvel album, "Chasseur d'étoiles", qui doit sortir après la fin de l'année 2020.