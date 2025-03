Sororité et résistance entre Iraniennes exilées dans "Lire Lolita à Téhéran"

"Lire, se réunir, ça devient un acte de résistance": dans "Lire Lolita à Téhéran", en salles mercredi, les actrices franco-iraniennes Golshifteh Farahani et Zar Amir incarnent la sororité et la résistance.

Réalisé par Eran Riklis, le film est adapté du roman éponyme et autobiographique d'Azar Nafisi, une professeure de littérature de retour dans la capitale iranienne après la révolution islamique de 1979. Elle est aujourd'hui exilée aux États-Unis et écrit des romans.

Interprétée par Golshifteh Farahani, Azar Nafisi réunit secrètement sept de ses étudiantes, dont Sanaz, incarnée Zar Amir, pour lire des classiques de la littérature occidentale interdits par le régime, comme "Lolita" de Vladimir Nabokov.

"Cette histoire, c'est avant tout notre histoire à nous", explique Golshifteh Farahani à l'AFP.

"Dans le film, le plus important pour ces filles, c'est de se réunir autour de la littérature. Pour moi, c'était de retrouver ma famille autour du cinéma, mes amies les plus proches", poursuit-elle.

"Lire, se réunir, faire du cinéma, exister tout simplement, ça devient un acte de résistance. C'est comme ça qu'on a sauvé notre culture, qu'on a gardé la flamme vivante d'un feu qui brûle en Iran depuis 2500 ans et que le régime veut éteindre", confie l'actrice.

Amies à l'écran comme dans la vie, les deux comédiennes ont fui l'Iran en 2008, leur carrière ayant été rendue impossible par les autorités.

Depuis, Golshifteh Farahani, 41 ans, a tourné dans une quarantaine de films en tout genre, du blockbuster américain avec "Pirates des Caraïbes" au film d'auteur avec "Paterson" de Jim Jarmusch. Zar Amir, 43 ans, est elle devenue la première actrice iranienne à remporter le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 2022 pour son rôle dans "Les Nuits de Mashhad" d'Ali Abbasi.

Les deux actrices ont reçu ensemble le Prix de Hambourg pour la liberté culturelle en mars 2019.

L'exil

Fil rouge de "Lire Lolita à Téhéran", l'exil l'a été aussi pour ses deux interprètes.

Dans l'oeuvre, Azar Nafisi est confrontée à un dilemme : laisser son pays et ses étudiantes derrière elle mais être libre, ou lutter en clandestinité et s'accommoder des miettes de liberté restantes.

Pour Golshifteh Farahani, l'exil a été une "urgence, une nécessité". Après être apparue tête nue et en décolleté lors de la promotion du film "Mensonges d'État" de Ridley Scott, elle est bannie d'Iran.

"J'ai eu cinq jours pour faire ma valise. Mais partir, même si c'est parce que ça devient une question de survie, ça reste une douleur", retrace-t-elle.

L'actrice iranienne Zar Amir au Festival de Cannes, le 27 mai 2023 AFP/Archives

"Moi, après un an et demi à ne plus pouvoir travailler, j'étais en train de mourir à l'intérieur", confie Zar Amir. Après qu'une sextape a été diffusée par un ancien fiancé en 2006, elle est interdite de tournage et encourt 10 ans de prison et des coups de fouet.

"On a des collègues qui sont restées mais, en même temps, elles ne tournent plus parce qu'elles ne veulent plus obéir à ce système. Elles ont décidé de se battre autrement, là, de l'intérieur" ajoute-t-elle.

Mais, pour les deux actrices franco-iraniennes, l'espoir est permis et porte le slogan "Femme, Vie, Liberté". Le mouvement, qui a débuté avec la mort de Mahsa Amini le 16 septembre 2022 après avoir été arrêtée par la police des mœurs, a, d'après elles, permis de faire bouger les lignes.

"Les gens osent, sont plus courageux. Ils repoussent les limites et les limites cassent toujours. Il y a pas de retour possible, c'est pour cela qu'on appelle ça une révolution", présage Golshifteh Farahani.