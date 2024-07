Souchon en tournée, un air de famille

"Mon médecin a écrit sur l'ordonnance +partez en tournée avec vos deux fils+": et voilà Alain Souchon embarqué dans un tour de chant collector et émouvant avec ses "deux gars" comme il les appelle, Pierre et Charles.

"C'est drôle mais c'est vrai", commente Charles, 46 ans, assis au côté de son père, 80 ans, et son frère Pierre, 51 ans, rencontrés par l'AFP avant leur passage aux Francofolies de La Rochelle dans la nuit de samedi à dimanche.

"Papa sortait de trois ans de tournée, il se sentait un peu raplapla", développe Pierre. "C'est un rythme assez épuisant et puis on rentre à la maison, on ne vient plus nous chercher pour aller chanter, donc on ne sait plus, tout est déréglé". "Le médecin lui a juste filé de la vitamine C et, surtout, cette ordonnance avec cette tournée, voilà".

Les trois hommes ont les mêmes intonations et mimiques, le même humour. "Le monsieur, il a les cheveux comme on aimerait avoir dans la famille", glisse ainsi le paternel, crâne dégarni comme ses fils, quand passe non loin un homme aux boucles tombant sur les épaules.

Cette autodérision traverse aussi le concert. Les deux fils raillent ainsi le look immuable de leur père -- chemise blanche et jean -- tout en expliquant que c'est mieux qu'il s'y tienne. Diapo à l'appui, avec Alain Souchon portant une chemise bleue ornée d'une immense tête de loup kitch dans le dos, achetée dans une station-service lors d'une tournée.

"Album de famille"

"C'est vrai que je n'avais pas fait le tour quand je l'ai achetée, je n'avais pas vu ça", ponctue Alain Souchon. "Là, ça aurait été un changement d'image radicale", rebondit sur scène Charles, qui a pris "Ours" comme nom de scène pour sa carrière solo.

Des bouts de films de famille, avec Pierre et Charles enfants, sont aussi montrés au début du show. "On ouvre un peu aux gens l'album de famille avec des petites vidéos qui font le lien avec les chansons et qui racontent une histoire", commence Pierre en interview.

"Il y a des petites anecdotes et puis nos élans sont très spontanés, c'est ce qu'on fait d'habitude entre nous", enchaîne Charles. "C'est comme quand on chante des chansons chez nous à Noël, on le fait à la bonne franquette comme ça", prolonge leur père.

Sur scène, les amis de la famille sont aussi salués, avec une petite vidéo de Laurent Voulzy, le complice qu'Alain Souchon place aux côtés "de Jean-Sébastien Bach et de Paul McCartney" et une belle diapo en noir et blanc de Jane Birkin, "l'amie anglaise" (disparue en 2023).

"Pas d'asticotage"

Les trois artistes sont seuls sur scène, alternant claviers et guitares. Y compris leur père, les mains sur les touches pour "Casablanca" (sa ville de naissance) et sur les cordes pour "Allô maman bobo", ultime rappel.

Cet écrin intimiste sert à merveille les standards, comme "Foule sentimentale" ou "La ballade de Jim".

Mais comme le dit Pierre en interview: "il n'y a pas que les succès qui passent à la radio, ça nous paraissait très important de mettre des chansons moins connues, qui sont de grandes chansons". Le public de La Rochelle est ravi de redécouvrir "S'asseoir par terre".

Il y aussi une chanson d'Ours, "Les montagnes de Corée", et on a l'impression qu'il évoque son père quand il commence à chanter "Certains monuments sont si grands/Que l'on en voit qu'une partie seulement".

Pour choisir la set-list, "pas des réunions à bout de nerfs, c'était un jeu", brosse Pierre. "Ce qu'il y a, c'est que par rapport à d'autres familles, on s'entend plutôt bien, il n'y a pas d'asticotage, ça c'est agréable", conclut le patriarche d'un sourire malicieux.

La tournée XXL se terminera par trois dates, du 7 au 9 juin 2025, à L'Olympia à Paris.