Sports aériens: la 47e Coupe Icare annulée pour le grand public

La Coupe Icare, qui se présente comme le plus grand festival de sports aériens au monde, a été annulée pour sa partie grand public en raison des "incertitudes liées à la crise du Covid-19", ont annoncé mardi les organisateurs.

La 47e édition de l'événement était prévu en septembre en Isère.

Le contexte sanitaire "ne permet pas d'envisager l'accueil des dizaines de milliers de spectateurs venus du monde entier, dans nos villages du Plateau des Petites Roches et de Lumbin" sur les contreforts de la Chartreuse, ont-ils regretté. En effet, "les autorités compétentes ne peuvent fournir aucune information précise à ce stade".

Chaque année, cette manifestation dédiée aux parapentes, deltaplanes, paramoteurs, ULM et autres montgolfières rassemble entre 80.000 et 100.000 personnes sur quatre jours et deux sites, pour de nombreuses animations et spectacles aériens.

La partie professionnelle du rendez-vous, qui comprend un salon et des tests de matériel, est maintenue du 17 au 20 septembre.

"C'est un gros casse-tête, mais on a décidé de maintenir cette partie pro car la Coupe Icare a un rôle important pour le secteur. C'est un rendez-vous incontournable pour échanger et commercer", a fait valoir Frédérique Assael, une des responsables de l'organisation.

Habituellement, environ 250 stands exposent du matériel et permettent des essais sous chapiteaux. La réflexion est encore en cours pour envisager des stands en extérieur.

"On espère pouvoir tenir une jauge entre 2.000 et 4.000 personnes par jour", a précisé à l'AFP Mme Assael.

Les projections de la sélection officielle du Festival international du film aérien "auront lieu en soirée" à une date à confirmer. "On s'adaptera à ce moment aux mesures sanitaires dédiées aux cinémas", a souligné Mme Assael.