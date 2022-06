Stakhanoviste de la comédie absurde, Quentin Dupieux sort "Incroyable mais vrai"

Le réalisateur Quentin Dupieux confirme sa réputation de stakhanoviste de la comédie absurde avec "Incroyable mais vrai", qui sort en salles mercredi moins d'un mois après la projection à Cannes de son opus suivant.

Celui qui avait fait tourner Jean Dujardin dans "Le Daim" (2019) ou Benoît Poelvoorde dans "Au Poste !" (2018) réunit cette fois les services de Léa Drucker, Benoît Magimel, Alain Chabat et Anaïs Demoustier.

Dupieux ne change pas une recette qui marche: pitch aussi barré que les dialogues, confiance totale aux acteurs pour l'interprétation, et petite touche de fantastique.

"Incroyable mais vrai" est aussi irrésumable que ses précédents: il met en scène un couple qui emménage dans un pavillon, et découvre dans la cave un conduit qui leur change la vie. Des rôles sur mesure à Alain Chabat, qu'il avait déjà fait tourner dans "Réalité" (2014), et Léa Drucker.

"J'aime bien créer des associations qu'on a jamais vues, j'aime bien créer de nouvelles troupes, ça crée de nouvelles musiques", a expliqué Dupieux à l'AFP à propos de son casting, lors de la présentation du film à la dernière Berlinale.

"Je me moque de ce qu'on est, car on n'est pas grand chose. Et on fait un peu de peine vu de loin. Mais je m'inclus, je suis dedans", a-t-il ajouté. "C'est pas très glorieux l'être humain en ce moment. Donc, moi je rigole avec ça mais gentiment, avec tendresse".

Jeunesse éternelle, relations de couple, performance... les thèmes foisonnent dans cet opus du réalisateur de 48 ans, adepte du non-sens et de l'humour potache.

"Il y a un sujet, ce n'était pas le cas dans le film précédent", fait valoir le réalisateur en référence à "Mandibules", l'histoire de deux paumés qui découvrent une mouche géante dans un coffre de voiture. "Cette fois les personnages, il faut les tenir, que leur évolution soit cohérente".

"Le film est très ancré dans la réalité, raconte la difficulté d'être en couple, la difficulté d'être un homme, de tenir sa masculinité, d'être une femme et de bien vivre le temps qui passe", renchérit Anaïs Demoustier, en couple dans le film avec Benoît Magimel, qui interprète le patron et confident d'Alain Chabat.

L'actrice, elle, retrouvera Quentin Dupieux aux côtés d'Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche dans "Fumer fait tousser", présenté à Cannes en mai, mais dont la date de sortie n'a pas encore été fixée.