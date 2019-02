Stephan Eisher explore le rock balkanik dans son nouvel album

Stephan Eisher a longtemps incarné ce pop-rock suisse des années 80. En 2012, il croise le compositeur et musicien, Goran Bregovic, pour un disque collectif. C'est à ce moment-là qu'il décide de renouer avec des origines, longtemps cachées.



"Du côté de mon père je viens d'une toute petite ethnie qui sont des gens du voyage en Suisse qui s'appellent les Yeniches. Goran a entendu cette histoire et il voulait que je participe à ce disque auquel participe aussi cette population de voyageurs-musiciens. C'est la première fois que je suis retourné dans la musique que j'ai entendue quand j'ai grandi", décrit le chanteur.



"Ces histoires influencent ma voix. Ma voix change, je trouve ça intéressant", ajoute-t-il.



Sur scène avec les jeunes du TraktorOrchestar, l'artiste retrouve l'énergie balkanique de ses ancêtres musiciens-voyageurs.



"Je trouve ça presque un peu sexy que ces jeunes-là fassent de ma musique. Je suis de loin le plus vieux dans cette équipe, ils pourraient tous être mes fils", conclut Stephan Eisher.