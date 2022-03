Strasbourg: le festival Arsmondo explore la culture tsigane

"Nous les connaissons depuis toujours, mais que savons-nous d'eux ?": le festival pluridisciplinaire Arsmondo, organisé par l'Opéra national du Rhin (OnR), explore pour sa cinquième édition la culture tsigane, du 11 mars au 3 avril à Strasbourg, Colmar et Mulhouse.

Opéra, jazz, flamenco, littérature, cinéma, débats... L'OnR propose une riche programmation pour les retrouvailles d'Arsmondo avec son public. Le festival avait été annulé en 2020 et organisé en distanciel l'année passée, en raison de l'épidémie de Covid-19.

Et nouveauté cette année, après les premières éditions dédiées respectivement au Japon, à l'Argentine, à l'Inde et au Liban, la cinquième édition s'attache à une culture transnationale, qui ne s'arrête pas aux limites d'une région.

"Ce festival est une fenêtre ouverte sur le monde", souligne Alain Perroux, le directeur général de l'OnR. "Et il m'a semblé intéressant après ces quatre premières éditions de proposer une petite évolution: les cultures du monde ne sont pas forcément toujours rattachées à un pays, il y en a qui franchissent les frontières, et cette année notre choix s'est porté sur la culture tsigane."

L'un des points d'orgue du festival sera l'opéra rassemblant deux oeuvres de Manuel de Falla (L'Amour sorcier) et Leos Janacek (Journal d'un disparu), agencées par le metteur en scène américain Daniel Fish, pour cinq dates à Strasbourg et deux à Mulhouse. Ce spectacle, à mi-chemin entre danse et théâtre contemporains, témoigne des fantasmes qui entourent la figure de la gitane, incarnation du désir.

De son côté, la cantaora espagnole Rocio Marquez, voix incontournable du flamenco, interprétera des chants traditionnels et populaires nés en Andalousie à l'occasion d'un concert le 18 mars à Strasbourg.

D'autres concerts lyriques, de jazz manouche ou de musique de chambre, sont également au programme du festival au cours duquel la photographe strasbourgeoise Jeannette Gregori exposera ses plus belles images, fruit d'une immersion durant plus d'une décennie dans le quotidien des Roms. Elle pose sur eux un regard documentaire, mais aussi humaniste et artistique.

Le plasticien Romuald Jandolo investira le jardin de la Haute école des arts du Rhin où il présentera son installation "Avant que l'ombre ne passe", et diverses conférences sont organisées sur des thèmes aussi variés que "Ce que la musique des Gitans nous apprend sur les Gitanes", ou "Les Roms par la bande dessinée".

Les cinéphiles pourront quant à eux voir ou revoir six films mettant les tsiganes en vedette sur le grand écran, avec notamment Gadjo Dilo, de Tony Gatlif, ou Le Temps des Gitans, d'Emir Kusturica, au cinéma Odyssée de Strasbourg.

(programme complet sur operanationaldurhin.eu/fr)