Stromae réapparaît avec un film live et une chanson qui cartonne

Sa dernière tournée s'était brusquement arrêtée en mai 2023 car il était épuisé: Stromae réapparaît sur les écrans vendredi dans "Multitude, le film", plongée live pour "remercier" ses fans, et cartonne avec une nouvelle chanson.

Réalisé par Cyprien Delire et Luc Van Haver, le film sera diffusé en France sur TMC et TF1+ vendredi soir, avant d'être disponible sur YouTube à partir du 14 décembre.

Avis aux indiscrets: circulez, il n'y a rien à voir côté coulisses, si ce n'est quelques parenthèses furtives. Ici, Stromae s'échauffe à la corde à sauter. Là, des réglages scéniques servent d'intermèdes entre les morceaux.

Le film a été conçu comme une immersion dans la tournée mondiale qui a suivi "Multitude", triple disque de platine et troisième album du chanteur belge de 39 ans, l'un des artistes francophones les plus écoutés dans le monde.

Cette tournée devait s'étirer jusqu'en décembre 2023 mais a été stoppée huit mois plus tôt. Un écho au précédent de 2015: essoré par une tournée géante dans la foulée de son deuxième album "Racine carrée" (2013), Stromae avait une première fois jeté l'éponge, souffrant d'une grave dépression.

"Ça représente quand même 750.000 spectateurs qui n'ont pas pu voir le show, qui ont été déçus, mais qui ont complètement accepté les annulations", souligne Luc Van Haver à l'AFP. L'idée a alors émergé de proposer un contenu "digne de cette bienveillance pour les remercier", ainsi que toute l'équipe autour du projet, explique le réalisateur, par ailleurs frère de l'artiste.

Se concentrer sur le show est apparu comme "une évidence" grâce aux nombreuses images déjà tournées, "plutôt que de sortir un docu sur les coulisses ou sur la vie de Paul" Van Haver, le vrai nom de Stromae, ajoute-t-il.

"Beaucoup d'énergie"

Tel un "patchwork", le film assemble des morceaux de concerts dans une vingtaine de lieux différents mais réussit à créer une unité. Avec peu d'images du public, les caméras sont braquées plein phare sur Stromae.

Dégageant une aura sur scène, le chanteur incarne chaque morceau - "Santé", "La fête", "Alors on danse"... que des tubes - et danse tel un pantin désarticulé, galvanisé par la musique.

"Tant que j'suis en vie, j'suis invaincu", chante-t-il face au public, chemise lavallière et poing levé, au milieu d'un dispositif scénique avant-gardiste, fruit d'un an de conception.

"Il donne toujours beaucoup d'énergie sur scène mais, parfois, l'interprétation change un peu, donc ça nous a laissé une liberté énorme de pouvoir choisir vraiment les moments qu'on voulait et je pense que ça rajoute à l'émotion et à la force du film", estime Cyprien Delire.

Top mondial

Stromae reçoit la distinction de Commandeur de l'Ordre de la Couronne des mains du Roi Philippe lors d'une réception au Palais Royal à Bruxelles, le 21 novembre 2024 AFP/Archives

Questionné sur la forme actuelle de son frère, Luc Van Haver répond que "Paul va mieux" et qu'il est "hyper heureux" de cette sortie.

Quid de la suite ?

"Paul n'a jamais arrêté de faire de la musique", même si "un album n'est pas à l'ordre du jour", glisse-t-il sobrement.

D'ailleurs, sa créativité, qui s'exprime via son label Mosaert (anagramme de son nom de scène), a débouché sur une nouvelle composition originale, "Ma meilleure ennemie", sortie le 23 novembre. Le titre, en duo avec la chanteuse française Pomme, apparaît sur la bande originale de la série "Arcane" (Netflix).

Il s'agit de la chanson interprétée en français la plus écoutée en 24 heures sur Spotify, selon le géant du streaming musical.

"Quand on les a rencontrés, Christian Linke (co-créateur d'Arcane, NDLR) m'a dit: +on a besoin d'un morceau pour un moment ultra-important dans la série+. Et il ne mentait pas. Donc on le savait, c'est juste que je ne savais pas que ça allait autant résonner avec le public", confie Luc Van Haver, co-producteur du titre.

"Ma meilleure ennemie" caracole depuis dans le haut du Top 50 monde sur Spotify.

Dans une rare apparition, Stromae a également été décoré par le roi des Belges Philippe fin novembre à Bruxelles, lors d'une cérémonie qui a encensé son "univers musical profond et décalé" faisant rayonner la Belgique à l'étranger.