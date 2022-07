Succès en salles pour le documentaire sur Diam's

Sorti exceptionnellement en salles les 1er et 2 juillet, "Salam", sur l'ancienne rappeuse star Diam's, a attiré plus de 90.000 spectateurs en 48 heures, a indiqué mardi la plateforme Brut qui produit le documentaire.

Présenté à Cannes (hors compétition), le film a réuni 90.096 spectateurs en deux jours dans 186 salles en France, principalement en régions, avec une moyenne de 500 entrées par cinéma.

Des chiffres de fréquentation significatifs qui ont également bénéficié de la Fête du cinéma (de dimanche à mercredi), et de ses billets à 4 euros.

A titre de comparaison, "Coupez" de Michel Hazanavicius, avec Romain Duris et "Frère et soeur" d'Arnaud Desplechin, avec Marion Cotillard, deux films français présentés au Festival de Cannes, ont attiré respectivement 100.000 et 73.000 spectateurs en 7 jours, lors de leur première semaine en salles.

"Salam" ("Paix" en arabe) a même été "le plus vu en salle le vendredi 1er juillet, le propulsant ainsi n°1 du box-office", souligne Brut dans son communiqué.

Dans le documentaire qu'elle a coréalisé, Diam's sort d'un silence médiatique de 12 ans pour livrer sa vérité et parler de ses tentatives de suicide, son internement, sa conversion à l'islam et sa fondation dédiée à des orphelins au Mali...

Hormis une incursion dans un Zenith de Paris vide, le film ne parle pas de musique. La quadragénaire se présente voilée et couverte des pieds à la tête. Le film est scindé en deux parties: le mal-être du temps du show-biz et l'après.

Le film sera diffusé à la rentrée sur la plateforme en ligne (payante) BrutX.