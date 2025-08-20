Suède: une église historique en bois rouge arrive à son nouvel emplacement

Vue aérienne de l'église en bois de Kiruna lors de son déplacement, à Kiruna, en Suède, le 19 août 2025

Magnifique église en bois rouge, considérée comme l'un des plus beaux bâtiments de Suède, l'église de Kiruna est arrivée mercredi à son nouvel emplacement, au terme d'un périple de près de deux jours sur des roulettes causé par l'exploitation du gisement de minerai de fer.

Le développement de cette mine, la plus grande d'Europe, par le suédois LKAB, augmente le risque d'effondrement dans certaines zones, ce qui oblige la cité arctique à déménager.

Le groupe a proposé soit de compenser financièrement toutes les personnes affectées, soit de reconstruire leurs biens.

Elle a choisi de déplacer Kiruna Kyrka, une imposante église luthérienne suédoise de 672 tonnes datant de 1912, en une seule pièce.

Prouesse technique, ce déménagement cinq kilomètres plus loin a été réalisé sur des remorques télécommandées, qui avançaient à 500 mètres par heure.

Retransmise en direct à la télévision suédoise, l'opération commencée mardi matin s'est terminée sans accrocs mercredi en début d'après-midi et l'église est désormais située à côté du cimetière de la ville.

Alors que la structure progressait encore, la pasteure de Kiruna, Lena Tjärnberg, a célébré un office religieux dans une tente ressemblant à un "laavu", la tente traditionnelle du peuple autochtone Sami.

Déménagement étalé sur des décennies

Une foule de 18.000 touristes ont fait le déplacement, dont Lisa Weber, agente immobilière de 26 ans venue d'Allemagne. "C'est quelque chose que l'on voit une fois dans sa vie", a-t-elle confié à l'AFP, en s'émerveillant de la distance parcourue.

Le nouvel emplacement de l'église a été "choisi avec grand soin afin de préserver son caractère et son lien avec son environnement", a commenté le groupe LKAB dans un communiqué.

"Le bâtiment a été tourné de 180 degrés, ce qui veut dire que l'autel est désormais orienté vers l'ouest - un choix symbolique ouvrant l'église vers la ville et ses habitants", ajoute l'entreprise nationale suédoise.

Fichier vidéo Le roi Carl XVI Gustaf était présent mercredi, s'entretenant avec le conducteur argentin Sebastian Drucker, qui contrôlait le déplacement du convoi avec une manette.

Le souverain de 79 ans devait également participer à une tentative de battre le record du monde du nombre de personnes assistant à un "kyrkkaffe", une pause-café traditionnelle à l'église.

Le processus de déménagement de la ville a commencé il y a près de deux décennies et devrait encore se poursuivre pendant des années.

Avant l'église, 23 bâtiments historiques ont déjà été déplacés.

"Détruit toute la ville"

Beaucoup d'habitants sont toutefois critiques de la compagnie minière, à l'instar d'Alex Johansson et Magnus Fredriksson, qui animent un podcast sur l'actualité locale de Kiruna.

"LKAB n'a peut-être pas bien pris le pouls de la population lorsqu'ils ont détruit toute la ville et ensuite organisé cette immense fête populaire pour les habitants", a déclaré M. Fredriksson à la télévision SVT.

Des personnes assistent au déplacement de l'église en bois de Kiruna, le 16 août 2025 à Kiruna, en Suède AFP

"C'est comme s'ils avaient dit +voici un peu d'espace de rangement pour vous, Kiruna. Maintenant nous allons continuer à ratisser des milliards ici+" a commenté M. Johansson.

Ils se montrent toutefois soulagés que l'église "n'ait pas fini en copeaux de bois comme le reste de Kiruna".

Le déplacement de l'église, entièrement financé par LKAB, devrait coûter 500 millions de couronnes (44,8 millions d'euros).

Large de 40 mètres et pesant 672 tonnes, l'imposant édifice, conçu par l'architecte suédois Gustaf Wickman, mêle différentes influences architecturales.

Des motifs d'inspiration sami ornent notamment les bancs.

Terres rares

L'intérieur, sombre, comporte des éléments de style romantique national, ainsi qu'un retable art nouveau peint par le prince Eugène de Suède (1865-1947), représentant un paysage aux couleurs pastel, inspiré par ses voyages en Toscane et dans le sud-ouest de la Suède.

Les fenêtres de l'église, en verre soufflé, ont été retirées avant le déplacement.

Le clocher, qui se tenait séparément à côté de l'église, sera déplacé la semaine prochaine.

Vue aérienne de l'église en bois de Kiruna lors de son déplacement, à Kiruna, en Suède, le 19 août 2025 AFP

LKAB, qui extrait du minerai de fer à une profondeur de 1.365 mètres à Kiruna, a annoncé en 2023 avoir découvert le plus grand gisement connu d'éléments de terres rares en Europe, juste à côté de la mine de minerai de fer.

Les terres rares sont essentielles à la transition verte, utilisées dans la fabrication de véhicules électriques.

Le directeur-général du groupe, Jan Moström, a précisé à l'AFP que ce gisement était "très important pour l'Europe", à l'heure où le continent cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations en provenance de Chine.

Les militants écologistes estiment pour leur part que les opérations minières détruisent forêts et lacs immaculés de la région, tout en perturbant l'élevage traditionnel de rennes par le peuple Sami.