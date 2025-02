Sylvie Vartan, 60 ans de carrière et une Victoire d'honneur

Sylvie Vartan, qui vient de faire ses adieux à la scène en janvier à 80 ans, s'est vue remettre par son fils David Hallyday une Victoire d'honneur vendredi, sa première récompense lors de cette cérémonie.

"Ta musique résonne dans le coeur de tant de gens", a déclaré le fils de la chanteuse, se disant "ravi" de lui remettre ce prix, à la Seine Musicale, à Paris.

"C'est peut-être mon dernier grand salut sur scène mais ce n'est pas un adieu car je sais qu'une grande chanson ne s'éteint jamais vraiment (...) Merci du fond du coeur pour toutes ces années de bonheur qui m'ont permis de garder cette sensation enfantine que la vie n'est rien qu'un... jeu", a déclaré, émue, Sylvie Vartan.

Un hommage lui avait été rendu peu avant par la mezzo-soprano Axelle Saint-Cirel, révélée au grand public lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Elle a interprété "La Maritza", un des tubes de Sylvie Vartan, sur son enfance en Bulgarie.

"Cette chanson est d'ailleurs utilisée actuellement dans des centaines de milliers de vidéos sur TikTok. C'est incroyable et complètement fou", confiait l'idole yéyé, 80 ans, à l'AFP en novembre.

Parmi les plus célèbres artistes francophones, Sylvie Vartan a donné un ultime concert le 26 janvier au Palais des congrès à Paris, mettant un point final "irrévocable", comme elle l'avait confié à l'AFP, à une carrière de 63 ans.

Sylvie Vartan reçoit un prix spécial lors des 40e Victoires de la Musique, à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, près de Paris, le 14 février 2025 AFP

L'artiste compte à son actif une cinquantaine d'albums, 40 millions de disques vendus, et de nombreux tubes, de "La plus belle pour aller danser" (1964), à "L'Amour, c'est comme une cigarette" (1981) en passant par "Comme un garçon", où elle troque la robe pour "le blouson" et "le ceinturon", paroles irrévérencieuses pour l'époque.

"J'ai toujours eu le privilège de pouvoir choisir ce que j'avais envie de faire, chanter les chansons que j'avais envie et qui me correspondaient", a-t-elle confié vendredi à l'AFP, après avoir reçu sa Victoire, "un très bel objet, qui fera très bien dans (s)a bibliothèque!"

Interrogée sur son avenir, la chanteuse a expliqué qu'elle avait hâte de "pouvoir faire enfin toutes les choses" survolées ces dernières années et de "mettre de l'ordre dans (s)es affaires".