Ta-Nehisi Coates : rencontre avec un penseur africain-américain majeur

Paris, au coeur du quartier latin, Ta-Nehisi Coates est comme chez lui. Le natif de Baltimore, nous a donné rendez-vous dans cette institution qu'est, depuis le début des années 60, la librairie des éditions Présence africaine.



C'est intimidant d'entrer dans la même maison que tous ces illustres penseurs mais cela me donne aussi de la force...Ta-Nehisi Coates

Une grande maison que Ta-Nehisi Coates a choisi de rejoindre. Un acte militant mais aussi un grand honneur d'être édité aux côtés d'auteurs et de penseurs qui ont accompagné les mouvements de décolonisation et qui ont porté haut la fierté noire.



"Une des choses dont je parle dans mes livres c'est ce sentiment de faire partie d'une tradition. Aux Etats-Unis il y a une grande tradition d'auteurs africains-américains, d'écrivains noirs. Pour moi, en tant que noir, faire partie de cette tradition aux Etats-Unis était déjà énorme. Alors arriver à faire partie d'un héritage plus large est au-dessus de toutes mes attentes. Lorsque j'étais à l'université j'ai étudié des écrits sur le concept de négritude. Et d'être ici dans une maison d'édition qui a tant fait c'était très important pour moi, vraiment très important", nous explique-t-il.

Retour aux origines



Ta-Nehisi Coates doit se rendre prochainement en Martinique sur les traces d'Aimé Césaire, chantre de la négritude. Plus tard, il prévoit aussi de se rendre au Sénégal. Un voyage primordial car il le rappelle : notre humanité est née en Afrique.



"Une partie de notre filiation vient d'ici. Ce sont nos origines. Mais ce n'est pas juste une question de généalogie. Dans la culture actuelle des Africains-americains, 400 ans après les débuts de l'esclavage aux Etats-Unis, cet esprit est toujours présent. Il y a un sentiment d'appartenance que j'ai ressenti lorsque j'ai rencontré des personnes noires ici en France, dont les parents venaient d'Afrique ou qui elles mêmes étaient nées en Afrique. Elles avaient ce sentiment de fraternité. Et c'est ce que je recherche", affirme-t-il.



Quel avenir pour l'Amérique de Donald Trump ?



Son dernier ouvrage "Huit ans au pouvoir : une tragédie américaine", regroupe ses chroniques écrites pour le site The Atlantic durant la présidence de Barack Obama. Il y parle du racisme au quotidien et de cette Amérique minée par le suprémacisme blanc qui a tracé la voie à Donald Trump.



"Huit ans au pouvoir : une tragédie américaine" est édité chez Présence africaine.