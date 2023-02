Tanzanie: des livres contraires aux "normes morales" bannis des écoles

Le gouvernement tanzanien a banni des écoles plusieurs livres pour enfants portant notamment sur l'éducation sexuelle et acccusés de contrevenir aux "normes culturelles et morales" de ce pays d'Afrique de l'est où l'homosexualité est criminalisée.

"Nous bannissons ces livres des écoles et des autres structures éducatives parce qu'ils sont contraires aux normes culturelles et morales", a affirmé lundi devant la presse le ministre de l'Education Adolf Mkenda, depuis la capitale Dodoma.

Sont notamment frappés d'une interdiction immédiate les différents volumes de "Journal d'un dégonflé : carnet de bord de Greg Heffley", une série d'ouvrages illustrés américains qui se sont écoulés à des millions d'exemplaires dans le monde.

Le gouvernement n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il ciblait ce "journal" mettant en scène un adolescent mais il a assuré que des inspections étaient menées dans les bibliothèques des écoles publiques et privées pour s'assurer qu'il en avait été retiré.

Le ministre a également fait figurer dans cette première liste d'ouvrages "inacceptables" un manuel sur l'éducation à la sexualité et des livres mentionnant les personnes LGBTQ.

La semaine dernière, la cheffe de l'Etat Samia Suluhu Hassan avait appelé des leaders étudiants à se méfier des "cultures importées" de l'étranger. "Si vous êtes tanzanien, vivez conformément à notre culture", leur avait-elle lancé.

En Tanzanie, l'homosexualité est punie d'une peine minimale de 30 ans pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité.