TAT, le studio d'animation toulousain en première ligne

Après le succès des "As de la jungle", le studio toulousain TAT, le seul à fabriquer et produire entièrement de manière régulière ses longs métrages d'animation, passe de la forêt sauvage au Moyen Age occitan avec "Pil".

Avec son dernier long métrage "Pil", en salles à partir du 11 août, TAT Productions compte poursuivre sa montée en puissance -il est déjà vendu dans 60 pays- et réaliser désormais un film par an.

Nouveau "personnage déjanté" créé par TAT, Pil est une petite orpheline qui vit avec trois fouines apprivoisées dans les rues d'une cité médiévale, dans des paysages inspirés de Carcassonne ou d'autres villes ou villages occitans, comme Rocamadour (Lot), raconte le réalisateur Julien Fournet.

Pour survivre, elle vole de la nourriture dans le château du régent Tristain qui a usurpé le trône. Un jour, elle se déguise en princesse pour échapper aux gardes, puis, suite à un quiproquo, elle doit sauver Roland, l'héritier du trône, victime d'un enchantement.

Comme dans d'autres films de TAT, "ces personnages déjantés sont des bras cassés, pas des héros valeureux ni des guerriers, et vont progresser avec leurs différences et malgré leurs défauts", précise Julien Fournet.

- Pas de super-héro -

"Depuis ses débuts, il y a 21 ans, TAT fait des courts métrages, des séries, des films qui s'adressent à toute la famille, qui portent des valeurs positives et où on a toujours un mélange d'action, de comédie d'aventures, d'émotions et plein de couleurs", note de son côté Jean-François Tosti, cofondateur de TAT avec son frère Eric Tosti et David Alaux.

"Il y a des thématiques qui reviennent régulièrement : des outsiders qui doivent se révéler au monde et qui se transforment au fur et à mesure que l'histoire avance, des familles recomposées, avec des parents qui adoptent des enfants ou des gens qui se construisent une famille à travers l'amitié. Et l'idée qu'ensemble on est toujours plus fort et que la force peut venir de l'autre", poursuit-il.

Quant aux images en 3D des films de TAT, il s'agit de "silhouettes plutôt simples", d'un style "semi-réaliste", entre l'"ultra-réalisme" d'un jeu vidéo et des personnages "ultra-simplifiés" comme Mickey, explique le chef animateur Alexis Artaud.

A l'instar de Julien Fournet ou Jean-François Tosti, il apprécie le fait de fabriquer et produire les films de A à Z chez TAT, qui emploie en moyenne quelque 120 personnes.

Travailler "côte à côte" dans les locaux toulousains et pas à des kilomètres, voire des milliers de kilomètres de distance, "permet de gagner beaucoup de temps et aussi beaucoup en qualité", note Julien Fournet.

- Emmy Award -

TAT est également le seul studio français de ce type "à ne pas être du tout installé à Paris", souligne Jean-François Tosti.

"On nous a toujours dit qu'on n'y arriverait jamais en restant à Toulouse, qu'on serait obligé au moins d'ouvrir un bureau à Paris. Pour nous, c'est presque devenu une question d'orgueil, peut-être mal placé", s'amuse-t-il.

Après la série ayant reçu un Emmy Award en 2015 à la meilleure animation pour enfants, l'univers des "As de la jungle" a donné lieu à un premier long métrage en 2017 (700.000 entrées en France et plus d'un million à l'étranger).

Le deuxième long métrage de TAT, Terra Willy (2019), où un jeune enfant de dix ans va devoir survivre sur une planète inconnue après le crash de son vaisseau et la disparition de ses parents, a eu moins de succès, tout en étant exporté dans plus de 70 pays.

Après "Pil", le studio toulousain prévoit une incursion dans la mythologie grecque, avec "Les Argonautes", avant de produire "Les As de la jungle 2".

TAT s'est "installé sur le créneau le plus difficile : la comédie familiale. Il a choisi de jouer dans la même cour que les Américains, ce qui n'est pas facile, au coeur d'un marché de 30 millions d'entrées par an en France", note Stéphane Le Bars, délégué général du syndicat des producteurs de films d'animation AnimFrance (ex-SPFA).