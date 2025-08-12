Taylor Swift annonce son 12e album, "The Life of a Showgirl"

La chanteuse américaine Taylor Swift arrive pour la 67e cérémonie des Grammy Awards le 2 février 2025 à Los Angeles

La superstar de la pop américaine, Taylor Swift, a annoncé mardi sur son site internet et sur les réseaux sociaux la sortie prochaine de son douzième album, intitulé "The Life of a Showgirl", disponible en "pré pré-commande".

La date de sortie de l'album n'a pas encore été annoncée, prévient son site internet, sur lequel on ne peut pas non plus voir la pochette de l'album, qui sera "révélée ultérieurement".

"Voici mon tout nouvel album, +The Life of a Show Girl+", s'est-elle félicitée en montrant un disque au format vinyle qui a été flouté à l'image de la courte vidéo postée mardi sur son compte Instagram. Il s'agit d'un extrait du podcast New Heights, présenté par son petit-ami Travis Kelce, un footballeur américain, ainsi que le frère de celui-ci, l'ancien joueur de NFL Jason Kelce.

Le onzième et précédent album de Taylor Swift, "The Tortured Poets Department", s'était vendu à 1,4 million d'exemplaires au premier jour de sa sortie, l'an dernier.

La chanteuse, en tête du palmarès des artistes les plus écoutés en 2024 selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), a affirmé fin mai avoir accompli son "plus grand rêve" en rachetant les droits de ses six premiers albums, mettant ainsi un terme à une longue bataille sur la propriété de son oeuvre.

A 35 ans, Taylor Swift continue d'exploser les records de l'industrie musicale.

"The Eras tour", la dernière tournée mondiale de la chanteuse américaine, qui s'est échelonnée en 2023 et 2024, a rapporté environ deux milliards de dollars selon le magazine spécialisé Pollstar. Cela en fait la tournée la plus lucrative de l'histoire de la musique.