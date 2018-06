"Tchao Pantin" pour la première fois au théâtre

"Tchao Pantin", le film culte de Claude Berri avec Coluche et Richard Anconina, va être adapté sur scène pour la première fois, 35 ans après son succès en salles et ses cinq César.

Le film qui avait attiré près de 4 millions de spectateurs en 1983 sera à l'affiche à partir du 15 septembre au Théâtre de la Madeleine à Paris.

Le rôle tenu par Coluche, qui lui avait valu le César du meilleur acteur, sera confié à Philippe Duquesne, à l'affiche ces dernières années dans des films du réalisateur Albert Dupontel ("Enfermés dehors", "Le Vilain", "Neuf mois ferme" et "Au revoir là-haut").

Le film met en scène un pompiste de nuit, Lambert, alcoolique et désabusé, qui se prend d'affection pour un jeune dealer, tué un soir sous ses yeux. Lambert va s'employer à le venger.

"Tchao Pantin" est à l'origine un roman d'Alain Page qui va signer l'adaptation scénique. La mise en scène est confiée à Jérémie Lippman, avec une quinzaine de pièces à son actif dont "La Vénus à la fourrure" (David Ives) et "Les discours dans une vie" (Laurent Chalumeau).

Le film avait été récompensé aussi par les César du meilleur second rôle et de l'espoir masculin pour Richard Anconina, de la meilleure photographie pour Bruno Nuytten et du meilleur son pour Gérard Lamps et Jean Labussière.