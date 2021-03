Télés et radios rendent hommage à Bertrand Tavernier

Le public va pouvoir se replonger dans l'oeuvre de Bertrand Tavernier, figure majeure du cinéma français, décédé jeudi à l'âge de 79 ans, avec de nombreux hommages et rediffusions de ses films annoncés sur les chaînes de télévision.

- France Télévisions a bouleversé ses programmes et proposera de redécouvrir quatre de ses films les plus célèbres en première partie de soirée, entre jeudi et lundi. France 3 ouvre le bal avec "Le juge et l'assassin" jeudi, puis France 2 proposera "Quai d'Orsay" suivi de "L627" dimanche, et enfin France 5 diffusera "Coup de torchon" lundi.

- Arte proposera vendredi en première partie de soirée "La princesse de Montpensier", adaptation d'une nouvelle de Mme de la Fayette, et offre par ailleurs sur son portail Arte.tv une série de douze rencontres avec le réalisateur, qui revient sur ses grands classiques ("Quai d'Orsay", "Le juge et l'assassin"...) et son amour du polar.

- Canal+ est également mobilisée avec un florilège de films et documentaires disponibles sur sa plateforme MyCanal, et une soirée spéciale vendredi sur Ciné+, qui s'ouvrira par "Une partie de campagne".

- Côté radio, France Inter, France Culture et France Musique ont d'ores et déjà annoncé des éditions spéciales et rediffusions pour rendre hommage au grand réalisateur.

