Télévision : Newen met un pied sur le marché britannique

La société de production Newen, filiale de TF1, part à la conquête du marché britannique avec le lancement d'une nouvelle société, Ringside Studios, en partenariat avec Gub Neal, producteur de la série à succès "The Fall".

Newen détient la majorité des parts de ce nouveau studio aux côtés de DoveTale Media et Gub Neal, qui a dirigé la fiction au sein des groupes britanniques Granada TV et Channel 4, et qui sera le directeur créatif, selon un communiqué.

"Le marché anglais des fictions est un segment incontournable au niveau mondial", souligne dans un communiqué le groupe qui souhaite avec Ringside Studios développer "des fictions anglaises et internationales de grande qualité" et potentiellement les distribuer.

Ringside Studios a "plusieurs projets en cours de développement avancé au sein de Newen, notamment des coproductions internationales ambitieuses, tels qu'Oksa Pollock, succès éditorial dans 30 pays avec près de deux millions de lecteurs, coproduit avec Jean-Benoit Gillig" ("Jamais sans toi Louna", "L'emprise", "Insoupçonnable"...).

La société française Newen, rachetée par TF1 en 2015, s'est développée à l'international ces dernières années à coups d'acquisition (Pays-Bas, Danemark, Belgique et Canada) et est aujourd'hui l'un des premiers distributeurs audiovisuels en France et à l'étranger.