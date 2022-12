"Tempête": un drame dans le monde du turf avec Mélanie Laurent et Pio Marmaï

Mélanie Laurent et Pio Marmaï sont mercredi à l'affiche de "Tempête": l'histoire dramatique d'une jeune fille qui veut devenir jockey mais un accident avec un cheval au haras de ses parents brise ses jambes et ses rêves.

Marie (Mélanie Laurent), vétérinaire et son mari Philippe (Pio Marmaï), entraîneur de trotteurs, ont quitté la Camargue pour s'installer dans un haras normand.

Un soir, Marie accouche dans la paille aidée par Philippe en même temps que la jument Belle-intrigante qui met bas une jolie pouliche. La petite Zoé et la pouliche "Tempête" grandissent ensemble, deviennent complices.

A six ans, Zoé sait qu'elle sera jockey, jusqu'à un accident qui lui brise les jambes: Zoé ne se déplacera plus qu'en fauteuil roulant.

Le réalisateur québécois Christian Duguay signe son retour dans l'univers du cheval de sport, après le succès de "Jappeloup" (2013), avec Guillaume Canet.

Il pose cette fois sa caméra au plus près des chevaux, au coeur du peloton et met en lumière les risques du métier de driver et de jockey.

"J'ai eu la chance de vivre une expérience pendant deux mois avec le professionnel Pierre Vercruysse, pédagogue et généreux qui en un temps assez court m'a fait part de ses connaissances pour que j'ai l'air d'un driver", a confié à l'AFP Pio Marmaï qui n'a jamais été doublé.

"J'ai appris l'attelage et comment laver un cheval, lui mettre un mors, et le sentir comme être vivant. Une plongée concrète".

Le challenge pour Mélanie Laurent : la natation. "J'ai dû combattre ma phobie de l'eau" pour les scènes dans la piscine avec sa fille en rééducation. "On a tous les deux travaillé dans des domaines bien différents", s'est-elle amusée.

Une découverte du monde des courses partagée par les deux acteurs. "Ces gens vivent H24 avec leurs chevaux, n'ont pas de vacances, une vie de sacrifices", souligne Pio Marmaï.

C'est la première fois que l'acteur a appris un autre métier pour un film. "Il n'y a pas eu d'accident mais un jour on a pris mon cheval par le mors car je n'arrivai pas à l'arrêter", s'est-il souvenu. "C'était un peu flippant. On a tous traversé une trajectoire émotionnelle. C'était haletant, j'ai trouvé ça fantastique!".