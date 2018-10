Tentative de vol d'un rare exemplaire de la Magna Carta en Angleterre

Un homme soupçonné d'avoir tenté de voler l'un des derniers exemplaires originaux de la "Magna Carta", texte fondateur de la démocratie moderne, à Salisbury, en Angleterre, a été arrêté et libéré sous caution, a annoncé la police locale samedi.

Cet homme de 45 ans est soupçonné d'avoir voulu s'emparer d'une des quatre dernières copies restantes de ce texte considéré comme fondateur du droit constitutionnel moderne.

Cette grande charte avait été signée le 15 juin 1215 par le roi d'Angleterre Jean Sans Terre sous la pression de barons rebelles soucieux de limiter l'arbitraire royal. L'exemplaire conservé à la cathédrale de Salisbury est écrit à la main, en latin, sur un parchemin en peau de mouton.

La vitrine protégeant le document historique a été attaquée au marteau jeudi après-midi. Elle n'a pas été entièrement détruite mais a été endommagée à plusieurs endroits selon une photo tweetée par la police.

Le doyen de Salisbury, le révérend Nicholas Papadopulos a expliqué à l'agence de presse britannique Press association que le suspect "sortait de la salle du chapitre et essayait de quitter la cathédrale quand il a été arrêté et retenu jusqu'à l'arrivée de la police" par du personnel de la cathédrale. "Il portait un marteau donc nos hommes ont été très courageux", a-t-il ajouté.

Le manuscrit "est notre plus grand trésor, mais plus important encore, c'est un trésor pour la nation tout entière et pour le monde entier car c'est un document fondamental dans l'histoire de la liberté et de la dignité humaines, et il a servi de base à de nombreuses autres déclarations de droits de l'homme et de documents dans le monde", a déclaré Nicholas Papadopulos.

Le précieux document n'a pas été abîmé lors de l'incident mais a été remplacé par un fac-similé en attendant que les vitres qui le protègent soient réparées.