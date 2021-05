TF1 enchaîne les records avec sa nouvelle série HPI

TF1 enchaîne les records avec "HPI", sa nouvelle série policière portée par Audrey Fleurot, qui avait connu un démarrage fulgurant fin avril et a enregistré des audiences encore plus élevées cette semaine, selon des données communiquées par la chaîne.

Les deux premiers épisodes, diffusés le 29 avril, avaient rassemblé en moyenne 9,3 millions de téléspectateurs soit 40,1% du public, un record pour la chaîne depuis le lancement de "Clem" en 2010.

Et en ajoutant les visionnages en replay sur les sept derniers jours, ce sont au total 11,5 millions de téléspectateurs qui ont regardé le premier épisode, et 11,3 millions qui vont vu le deuxième. D'après TF1, il s'agit du meilleur lancement pour une série française, toutes chaînes confondues, depuis "Dolmen" en 2005.

En outre, selon d'autres chiffres relayés vendredi par TF1, les épisodes 3 et 4 ont réalisé la 2e meilleure audience de l'année 2021, derrière une allocution du président Emmanuel Macron, avec 10,5 millions de téléspectateurs en moyenne.

Selon la chaîne du groupe Bouygues, cela fait de HPI la 3e série la plus regardée dans les principaux pays européens, seules la Britannique "Line of Duty" et "Tatort", célèbre série policière allemande, faisant mieux.

Dans HPI, série produite par le groupe Mediawan et Itinéraire Productions, Audrey Fleurot ("Engrenages", "Un village français"...) campe une femme de ménage excentrique à "haut potentiel intellectuel", mère célibataire de trois enfants, recrutée comme consultante par la police.