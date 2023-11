Thaïlande: des fleurs virtuelles pour une fête des lumières plus durable

Pour la grande fête de Loy Krathong, les traditionnelles offrandes flottantes ornées de fleurs et d'encens étaient disponibles en version virtuelle cette année à Bangkok, afin d'essayer de rendre la fête des lumières plus respectueuse de l'environnement.

A l'occasion de l'une des fêtes bouddhistes les plus populaires et anciennes en Thaïlande, les fidèles se réunissent chaque année par millions auprès d'étendues d'eau pour demander pardon à la déesse des rivières Khongkha en déposant sur l'eau des bateaux ronds raffinés et multicolores, confectionnés pour l'occasion.

Ces dernières années, les écologistes ont exprimé leur inquiétude face à l'engorgement des cours d'eau de Bangkok par ces "krathongs", difficilement recyclables.

Un homme dépose un "krathong", une offrande flottante, dans le canal Ong Ang à Bangkokg pour la fête des lumières, le 27 novembre 2023 AFP

Plutôt que d'offrir des embarcations élaborées --qui peuvent contenir des feuilles, des fleurs, mais aussi du plastique, du polystyrène, des bougies, des bâtons d'encens et parfois des pièces de monnaie--, les gens ont été invités à profiter d'un Loy Krathong numérique par la mairie de Bangkok.

Via une application mobile, les fidèles pouvaient concevoir, colorier ou choisir un "krathong" virtuel qui était ensuite projeté sur un canal de la capitale, donnant l'illusion d'un véritable objet dérivant sur les eaux.

Une tradition séculaire

"La tradition demeure. Mais nous devons nous adapter pour rendre la fête plus moderne, pour réduire l'impact et la pollution sur la nature", explique Chainarong Tumapha, une fidèle âgée de 27 ans.

Après avoir coloré son krathong, une autre jeune femme,Phattarika Kiltontiwanich, estime que le changement est nécessaire.

"Je suis très inquiète car les problèmes environnementaux se sont aggravés", a-t-elle confié à l'AFP.

Selon les services de la ville de Bangkok, quelque 3.700 images ont ainsi été projetées.

"Nous pouvons voir que cela suscite beaucoup d'intérêt, surtout parmi les jeunes", déclare à l'AFP Pornphrom Vikitsreth, représentant de la mairie.

Une femme dépose son "krathong", une offrande flottante, pour la fête des lumières sur le Chao Phraya à Bangkokg le 27 novembre 2023 AFP

Ce chiffre reste marginal comparé aux 600.000 objets flottants bien réels déposés par les habitants de Bangkok et ramassés pendant la nuit par les autorités.

La mairie affirme toutefois que l'utilisation de polystyrène a diminué de 3% cette année, la grande majorité des objets flottants étant fabriquée à partir de matériaux naturels.

Tandis que les gens se débarrassaient de leurs flotteurs, des remorqueurs et des petits bateaux flottaient sur le Chao Phraya et les agents ramassaient les krathongs dans les eaux agitées du large fleuve qui traverse Bangkok.

Les matériaux collectés seront triés, les éléments biodégradables étant transformés en compost tandis que le plastique sera jeté dans une décharge.

Près du luxueux centre commercial Icon Siam, où les krathongs ont été glissés dans le Chao Phraya par des toboggans peints en or, les fêtards ont profité d'une célébration plus traditionnelle.

"Si nous ne continuons pas (Loy Krathong), nos enfants et nos petits-enfants ne verront pas cela", observe Tanaporn Karueksom, 57 ans.