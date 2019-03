Thomas Cantaloube lauréat du prix Landerneau polar

Le journaliste Thomas Cantaloube a reçu mardi le prix Landerneau polar pour "Requiem pour une République" (Gallimard), un roman noir à l'ancienne (le livre est publié dans la mythique Série noire) qui revient sur les débuts troubles de la Ve République.

"Requiem pour une République est écrit magnifiquement et sans compromis, ni sur le fond, ni sur la forme. Mieux qu'un roman, un grand roman", a commenté le romancier Philippe Jaenada, lauréat du prix Femina en 2017 et président du jury cette année.

Le roman de Thomas Cantaloube, 47 ans, journaliste à Mediapart, court de juin 1959 à avril 1962. La guerre d'Algérie a franchi la Méditerranée et ébranle également la métropole. Le préfet de police de Paris Maurice Papon aimerait se débarrasser d'un brillant avocat algérien proche du FLN...

L'élimination de l'avocat, confiée à un fanatique d'extrême droite, va tourner au carnage. Toute la famille de l'avocat dont ses deux jeunes enfants et sa femme, fille d'un héros de la Résistance, sera décimée.

Thomas Cantaloube mêle avec maestria histoire réelle et fiction. Au cours du récit, on croisera le bravache Jean-Marie Le Pen, le madré François Mitterrand mais aussi Charles Pasqua, salarié d'une célèbre marque de boisson anisée, un réalisateur qui ressemble à Jean-Pierre Melville et un acteur sosie d'Alain Delon.

Il est question de la collusion, au nom de la raison d'État, entre d'anciens résistants et d'ex-collaborateurs. On assiste aux premiers essais nucléaires français dans le Sahara, à la manifestation sanglante du 17 octobre 1961 à Paris et à l'enterrement sous la pluie de Céline. Thomas Cantaloube rappelle aussi l'attentat oublié du train Strasbourg-Paris (28 morts et 160 blessés à hauteur de Vitry-le-François en juin 1961) perpétré par l'OAS mais étouffé (pour ne pas effrayer les Français) par le pouvoir gaulliste.

Mais le premier roman de Thomas Cantaloube, ne peut se réduire à un (brillant) livre d'histoire sur les débuts troubles de la Ve République. C'est aussi et surtout un polar bien ficelé dans la grande tradition de la Série noire.

Trois personnages sont à la recherche de l'auteur du massacre de l'avocat et de sa famille. On va suivre un jeune flic novice, un truand corse, ancien résistant, chargé par son ancien chef de réseau, père de la femme assassinée, de retrouver l'assassin de sa fille et un ex-collabo manchot, mandaté par la préfecture de police pour éliminer l'assassin de l'avocat afin de faire disparaître tout lien entre le massacre et le cabinet du préfet.

Ces trois individus aux convictions opposées vont se croiser et être contraints de joindre leurs forces pour rechercher un tueur insaisissable.

Doté de 6.000 euros, le prix Landerneau polar récompense un "roman de genre (noir, suspens, policier, thriller...) écrit en français dont le style et le sujet sont à même de rassembler la plus grande majorité de lecteurs".

Le roman récompensé bénéficie en outre d'une campagne de publicité et d'une mise en avant dans les espaces culturels Leclerc.