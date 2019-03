Tintin et Hergé au château de Malbrouck pour une exposition unique en France

Planches de bandes dessinées originales, objets rares, mobilier: une exposition "Hergé, une vie, une oeuvre", célébrant le père de Tintin, l'intrépide reporter à la houppette, sera organisée au château de Malbrouck, à Manderen (Moselle), à compter du 30 mars, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Même si le héros de BD, qui fête cette année ses 90 ans, sera au coeur de l'exposition, c'est surtout l'univers de son créateur qui sera dévoilé grâce à des documents originaux, des reproductions, des pièces rarement montrées au public et des archives personnelles d'Hergé.

La vie et la créativité du dessinateur belge, qui a marqué l'histoire de la bande dessinée, seront séquencées en quatre périodes, réparties dans dix salles du château, soit 1.500 m2.

Une réplique de la fusée d'"Objectif lune" et d'"On a marché sur la lune" sera exposée, ont annoncé les organisateurs - le Département de la Moselle, le Musée Hergé, installé à Louvain-la-Neuve (Belgique), et la société Moulinsart, chargée de la gestion commerciale de l'oeuvre d'Hergé -, présentant cette exposition comme "unique".

La société Moulinsart a choisi le château de Malbrouck, datant du XVe siècle, pour célébrer en France Hergé - Georges Rémi de son vrai nom - et son plus célèbre héros. L'exposition aura lieu jusqu'au 30 novembre.

La bâtisse, située dans le nord-est de la Moselle, à proximité des frontières luxembourgeoise et allemande, avait accueilli en 2017 la première édition du festival "La BD s'en va-t'à Malbrouck". L'an dernier, l'exposition "70 ans du Journal Tintin: la saga des jours heureux" avait attiré près de 47.000 visiteurs.

Les 24 albums BD des aventures de Tintin, Milou et consorts à travers le monde - et même sur la Lune -, ont été traduits en plus de 110 langues et dialectes et vendus à plus de 250 millions d'exemplaires.