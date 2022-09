"Tori et Lokita", plaidoyer des frères Dardenne pour les mineurs étrangers

Un drame en forme de plaidoyer pour les enfants exilés: les frères Dardenne livrent avec "Tori et Lokita", en salles mercredi, un conte sans fée ni espoir, dans la pure tradition du cinéma social.

Humiliations, exploitation sexuelle et professionnelle: Tori et Lokita, un enfant hébergé dans un foyer et une adolescente, inséparables depuis leur rencontre sur les routes de l'exil, tentent de survivre dans un environnement qui ne veut pas d'eux.

Pour envoyer de l'argent à leur famille et payer leur dette aux passeurs, ils doivent vendre de la drogue pour un restaurateur italien, qui les tient sous sa coupe. Leur espoir ? Que Lokita obtienne des papiers et puisse leur offrir une vie meilleure, avant que l'administration ne découvre leur secret: ils ne sont pas frère et soeur.

"Notre ambition en faisant ce film, c'est de raconter la vie de ces deux enfants, ces adolescents qui sont des êtres fragiles dans nos sociétés", a expliqué à l'AFP Jean-Pierre Dardenne à Cannes, où il était pour la neuvième fois en compétition avec son frère Luc.

Ces piliers du cinéma social, deux Palme d'Or à leur actif ("Rosetta", en 1999, et "L'Enfant" en 2005), sont repartis avec un prix spécial du 75e Festival de Cannes.

"La réponse à cette cruauté, à cette violence dans le film, c'est leur amitié (...) L'amitié est ce qui vous sauve, ce qui vous permet de survivre et de rire (...) C'est ce qui les maintient en vie", poursuit Jean-Pierre Dardenne. "Pas une déclaration politique", selon ses réalisateurs, le film, dans un style épuré, est un appel pour une meilleure prise en charge de ces jeunes exilés, livrés à eux-mêmes.

"Notre cinéma, c'est quand même de regarder comment va le monde. Il nous a semblé que la fragilité de ces enfants, de leur situation, qu'à travers leur histoire, c'était une façon de regarder le monde d'aujourd'hui", ajoute le réalisateur.

Allant à l'essentiel pour retracer l'histoire de ces Hansel et Gretel des temps modernes, "Tori et Lokita", dont une partie de l'action est tournée dans une ferme de cannabis "indoor", se distingue grâce à ses deux acteurs principaux: Joely Mbundu (Lokita) et Pablo Schils (Tori), tous deux non professionnels.

"Moi, je n'ai pas considéré ça comme du travail, plutôt comme un jeu, parce que je me suis bien amusé. Franchement, ils se sont adaptés par rapport à mon âge", a confié Pablo Schils.