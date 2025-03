Toujours fantasque, l'artiste britannique Grayson Perry dépoussière la Collection Wallace

L'idée était osée: donner carte blanche à l'artiste Grayson Perry, adepte du travestissement et de la provocation joyeuse, pour créer des œuvres inspirées de la Collection Wallace, l'un des plus vénérables musées londoniens. Le résultat est surprenant et plein de malice.

Très connu au Royaume-Uni où il a reçu le Turner Prize, récompense majeure du monde de l'art, il a animé une émission de télé pendant la pandémie de Covid-19 et a récemment participé au jeu télévisé "The Masked Singer". Grayson Perry a une nouvelle fois misé sur les faux-semblants dans cette exposition baptisée "Delusion of Grandeur" (Délires de grandeur) qui se tient à partir du 28 mars à la Collection Wallace.

Une quarantaine d’œuvres inédites de l'artiste (sculptures, tapisseries, dessins, céramiques) y sont présentées, inspirées des milliers de peintures, porcelaines, meubles et armes anciennes du 14e au 19e siècles exposés dans le musée.

En visitant les lieux pour réfléchir à une approche, "j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de pièces que j'appréciais, mais que je n'adorais pas", explique à la presse Grayson Perry, vêtu d'une tenue aux couleurs vives, les cheveux mi-longs coiffés d'un chapeau cloche rose pale et le visage chaussé d'immenses lunettes.

Alors il a inventé Shirley Smith, artiste méconnue à la santé mentale fragile qui à la suite d'un malaise se prend pour Millicent Wallace, l'héritière de la collection.

"J'avais besoin d'inventer une artiste qui aimerait la collection Wallace au-delà de tout", et qui deviendrait "obsédée" par elle, s'amuse l'artiste qui vient de fêter ses 65 ans. L'exposition "est en quelque sorte une collaboration entre moi, elle et la collection Wallace", ajoute-t-il.

Les oeuvres de Shirley Smith/Grayson Perry sont le reflet des aspirations et des maux de cette fausse héritière oisive inventée par l'artiste et qu'il incarne lui-même, fidèle à sa passion pour le travestissement.

"Man of Stories", sculpture d'un musicien, répond ainsi à un ménestrel en bronze du 18e siècle, mais des perles de couleur ont remplacé les morceaux de coquillages et de pierres, emblématiques du style rococo.

Et parce que la politique n'est jamais loin avec Perry, son musicien porte une cape à laquelle sont accrochés des pin's de mouvements de protestation anti-austérité ou d'organisations caritatives.

Ailleurs, une gigantesque tapisserie aux couleurs franches incorpore en arrière plan des peintures d'artistes français des 18e et 19e siècles.

Moins directement provocantes qu'à l'habitude, les oeuvres évoquent des maux bien contemporains et les thèmes de prédilection de Grayson Perry.

"S'amuser" à créer

Une imposante jarre est ainsi surmontée d'un homme accroupi aux faux airs de singe, les yeux braqués sur le téléphone portable qu'il tient dans sa main.

Les apparences sont questionnées dans une tapisserie inspirée d'une des oeuvres les plus connues de la Collection Wallace, "Les hasards heureux de l'escarpolette" du peintre français Jean-Honoré Fragonard.

Loin de l'espièglerie de l'original, la tapisserie montre une Shirley en colère de ne pas être reconnue comme l'héritière qu'elle revendique être, témoignant des inégalités sociales de la société britannique.

L’œuvre s'intitule "Fascist swing" (La balançoire fasciste), un pied de nez aux artistes qui se revendiquent "activistes" et pour qui le mot fasciste "est l'insulte facile", dit-il.

Dans un recoin sombre, un arbre généalogique réutilise les nombreuses miniatures exposées dans le musée et sous chaque visage est inscrit le nom d'une pathologie mentale: "hypersexualité", "pensées suicidaires", "trouble de l'identité", etc...

Grayson Perry, anobli en 2023, s'est "autorisé à (s)'amuser" pour cette exposition, réitérant sa critique d'un monde de l'art qui se prendrait trop au sérieux.

En même temps, il utilise certaines techniques modernes, comme l'intelligence artificielle, pour "y ajouter du sens, des symboles, des mots, des signes, pour faire ressortir le contexte social", souligne auprès de l'AFP Xavier Bray, directeur du musée.

Grayson Perry "est l'un des plus grands artistes britanniques. C'est un artiste satirique, mais aussi un artiste accessible", ajoute-t-il, espérant que l'exposition attire un nouveau public à la Collection Wallace.