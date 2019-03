Toulouse: après Sundance, le Festival Cinelatino récompense le film uruguayen "Los Tiburones"

Le festival Cinelatino de Toulouse, l'un des plus grands rendez-vous du cinéma latino-américain en Europe, a décerné samedi son grand prix au film "Los Tiburones", de la réalisatrice uruguayenne Lucia Garibaldi.

Cette jeune cinéaste uruguayenne, qui a déjà réalisé deux courts-métrages --"Colchones" en 2010 et "Mojarra" en 2012-- a été couronnée à Toulouse quelques semaines après avoir reçu le prix de la mise en scène au festival du film indépendant de Sundance (États-Unis), pour ce même premier long métrage.

Pour sa 31e édition, la manifestation toulousaine a choisi de mettre en lumière les îles Caraïbes qui, pour certaines comme Cuba, vivent un véritable renouveau cinématographique.

Treize longs-métrages de fiction, de 10 pays d'Amérique latine, étaient en compétition et ont été présentés en première nationale dans la ville rose.

Le prix spécial du Jury a été à attribué a "La ninas bien", de la mexicaine Alejandra Marquez Abella.

Avec plus de 50.000 participants, quelque 170 films présentés (longs et courts métrages, fictions, documentaires, animation...) et plus de 300 séances pour le grand public, Cinelatino est "l'un des plus grands rendez-vous cinématographiques latinos d'Europe", indique l'une des organisatrices.

Cinelatino a donné cette année une large place au cinéma d'animation, notamment pour adultes, "qui connaît un essor remarquable" en Amérique latine, a-t-elle encore précisé.

Ce festival toulousain à également une vocation régionale et proposait pour cette édition quelque 450 projections dans 72 salles de différents départements d'Occitanie.