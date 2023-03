Toulouse : le cinéma contemporain colombien au coeur de la 35e édition de Cinélatino

Cinélatino, l'un des principaux festivals de cinéma d'Amérique latine en Europe, mettra à l'honneur lors de sa 35e édition à Toulouse le cinéma colombien contemporain, actuellement en plein essor, ont annoncé jeudi ses organisateurs.

"La richesse et la diversité du cinéma colombien", qui a "explosé récemment" seront célébrées du 24 mars au 2 avril à Toulouse et dans sa région, a expliqué à l'AFP Eva Morsch Kihn, coordinatrice de la programmation fiction du festival.

La mini-série dystopique "Turbia", produite par un collectif de réalisateurs de Cali, et 11 films colombiens "dont la moitié sont très récents" seront proposés au public, sans compter les films colombiens sélectionnés pour concourir à divers prix, a-t-elle précisé.

Cette sélection spéciale mettra à l'honneur ce "cinéma talentueux" et prolifique. "En 2022, cinquante films colombiens ont été distribués, ce qui est énorme" et plusieurs productions ont été présentés "à Venise, ou à Cannes", a souligné Mme Morsch Kihn, précisant que "cette présence (...) est liée au talent, mais aussi à la mise en place, il y a une vingtaine d'années, d'une politique publique d'accompagnement".

Le public pourra ainsi découvrir le film colombien "Los Reyes del Mundo", deuxième long-métrage de la réalisatrice Laura Mora, qui retrace le voyage dangereux et onirique de cinq jeunes partis de Medellin vers une terre promise. Le film, récompensé lors des festivals de Saint-Sébastien et de Biarritz en 2022, sera présenté en France en avant-première.

En tout, ce sont de près de 130 films qui seront proposés à Toulouse et en région dont 11 longs-métrages de fiction et sept longs-métrages documentaires qui seront en compétition pour divers prix, a précisé Francis Saint-Dizier, président de l'association organisatrice du festival.

Le festival mettra également à l'honneur la production cinématographique brésilienne à travers une sélection "Brésil, cinéma et politique", et proposera un focus sur quatre femmes reconnues à la fois pour leur travail d'actrices et de réalisatrices, parmi lesquelles Manuela Martelli, actrice, réalisatrice et scénariste chilienne révélée très jeune.

Cinélatino doit rassembler cette année plus de 80 cinéastes et 150 professionnels, a précisé Francis Saint-Dizier, président de l'association organisatrice du festival.

En parallèle des projections, diverses animations à destination du grand public seront proposées, dont des cours de tango ou des concerts.