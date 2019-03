Toulouse: les îles Caraïbes au coeur de la 31e édition de Cinelatino

Le festival Cinelatino de Toulouse, un des plus grands rendez-vous du cinéma latino-américain en Europe a choisi, pour sa 31e édition, de mettre en lumière les îles Caraïbes qui, pour certaines comme Cuba, vivent un renouveau cinématographique important.

Des réalisateurs de Cuba, mais aussi Jamaïque, Puerto Rico, Trinidad et Tobago ou des Grenadines explorent dans leurs oeuvres "des drames urbains, des récits de la mer ou des errances dans les campagnes", ont expliqué mardi les organisateurs du festival qui se tiendra du 22 au 31 mars.

Parmi les dizaines d'invités qui feront le déplacement à Toulouse pour présenter leurs oeuvres, le public aura notamment l'opportunité de s'entretenir avec la jeune productrice cubaine Claudia Calvino, qui accompagne le nouvel essor cinématographique de son pays depuis quelques années.

Et pour permettre au public de se plonger dans cette "région kaléidoscope" où s'y parlent de multiples langues comme le français, l'anglais, l'espagnol ou le créole, Cinelatino organise un week-end spécial Caraïbes (22-23-24 mars) avec concerts, cours de danse, lectures de poèmes et brunch.

Avec plus 50.000 participants, quelque 170 films présentés (longs et courts métrages, fictions, documentaires, animation...) et plus de 300 séances pour le grand public, Cinelatino est "l'un des des plus grands rendez-vous cinématographiques latinos d'Europe", indique l'une des organisatrice.

Pour l'édition 2019, 13 longs-métrages de fiction, de 10 pays d'Amérique latine, sont en compétition et vont faire leur première nationale à Toulouse. Et sept long-métrages documentaires concourent pour différents prix dans leur catégorie.

Cinelatino consacre également cette année une place importante au cinéma d'animation, notamment pour adultes, "qui connaît un essor remarquable" en Amérique latine.

Autre "pépite" du festival, le (très) long-métrage La Flor, du réalisateur argentin Mariano Llinas. D'une durée 14 heures et tourné sur 10 ans à travers le monde, ce film mélange tous les genres, série B, mélodrame musical, noir et blanc et polar. Il sera projeté sur deux jours, en quatre temps.

Les cinéphiles en région ne sont pas oubliés: environ 450 projections auront lieu dans 72 salles des différents départements d'Occitanie.