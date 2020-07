"Tout simplement noir" prend la tête du box-office français

Le pari de faire rire en questionnant les clichés sur l'identité noire et le communautarisme semble payant pour la comédie "Tout simplement noir", qui prend la tête du box-office français, avec plus de 255.000 entrées selon des chiffres publiés mercredi par CBO Box-office.

Pour sa première semaine d'exploitation, cette comédie co-réalisée par Jean-Pascal Zadi et John Wax, où apparaissent une brochette de personnalités dans leur propre rôle, des chanteurs JoeyStarr et Soprano à l'acteur Omar Sy, dépasse largement le film d'animation familial Scooby, qui a réuni plus de 191.000 petits et grands spectateurs.

Loin derrière, sous la barre des 100.000 spectateurs dans la semaine, "La Bonne épouse", comédie sur l'émancipation féminine avec Juliette Binoche, de retour en salles fin juin après une sortie avortée en mars, ralentit nettement, rétrogradée de la première à la troisième place du box-office, avec un peu plus de 61.000 entrée en une semaine.

"Les Parfums" de Grégory Magne, avec Emmanuelle Devos, a rempli à peu près autant de fauteuils, un peu plus de 60.000, pour sa deuxième semaine d'exploitation.

En cinquième position, le film d'animation "En avant", dernier-né des studios Disney/Pixar, qui était en tête du box-office français avant le confinement? dépasse les 800.000 entrées depuis ses débuts en salles, avec 53.000 entrées la semaine passée.

1. "Tout simplement noir": 255.537 entrées (première semaine) - copies: 474

2. "Scooby": 191.223 entrées (première semaine) - copies: 582

3. "La Bonne épouse": 61.248 entrées (cumul: 568.472) copies : 980

4. "Les Parfums": 60.429 entrées (cumul: 181.447) copies: 659

5. "En Avant": 53.354 (cumul: 822.739) copies: 762