Trans Musicales: les None Sounds, messagers électro de l'histoire ouïghoure

"Nous sommes Ouïghours, nous sommes le peuple de la musique": frères de son, Aishan Rock et Erpan Esher alias None Sounds viennent délivrer samedi aux Trans Musicales de Rennes une techno acidulée porteuse d'un message politique rare contre la répression de Pékin au Xinjiang.

"Notre héritage a été oublié, on a essayé de le détruire", explique en anglais Aishan, 35 ans, cheveux noirs bouclés et veste de rockstar, dans un entretien à l'AFP, aux côtés d'Erpan, 30 ans.

Issu de la minorité ouïghoure, l’une des 56 ethnies qui composent la Chine, le jeune duo enchaîne les interviews, avant leur premier live européen prévu dans la nuit de samedi à dimanche devant plusieurs milliers de festivaliers.

"Pour nous c'est une chance. Nous sommes Ouïghours. Et à travers notre musique nous voulons expliquer aux Européens que nous sommes le peuple de la musique, nous aimons la musique, nous vivons avec elle", explique Aishan, qui vit en exil à Barcelone en Espagne.

Avec leurs boucles labyrinthiques et instrumentales, rappelant Chemical Brothers ou Aphex Twin, les deux machinistes manient leurs tables de synthé pour proposer une invitation au voyage, convoquant tout à la fois l'Orient et les steppes d'Asie Centrale pour transmettre l'héritage de leurs ancêtres. Le groupe a publié le 2 décembre Tarim, un premier EP de quatre titres.

"Il y a des milliers d'années, les Ouïghours ont commencé à bâtir leur héritage musical, avec des centaines d'instruments, qui sont autant d'oeuvres d'art", explique Aishan qui, à trois ans, suivait des cours de musique, apprivoisant le yangqin, un instrument à cordes.

"La plupart de notre inspiration vient de notre expérience. Et nous aimons aussi créer de nouveaux sons sans créer de nouveaux instruments. Nous voulons aussi sentir comment les anciens ressentaient le son, comment à travers le son ils créaient des mélodies, pour créer le rythme et le groove pour cela", complète Erpan, qui vit à Paris.

Turcophones et de religion musulmane, les Ouïghours sont onze millions dans cette région autonome sous souveraineté de Pékin, régulièrement accusé de violations des droits humains contre cette minorité.

- Exilés en Espagne -

Amaury Cornut, manager et tourneur des None Sounds, se souvient d'avoir découvert Erpan à Paris au "Dissident club", un lieu qui organise des rencontres avec des dissidents du monde entier.

"J'ai été tout de suite interpellé par le côté solo, synthé modulaire. Erpan m'a expliqué son projet, ce qu'était None Sounds. Il faisait déjà les textures au synthé. J'ai découvert Aishan comme musicien et comme instrumentiste virtuose, et ça m'a bien plu que ce soient de vrais musiciens", explique-t-il.

A 35 ans, Aishan, élevé par sa mère divorcée à Urumqi, la capitale du Xinjiang, a déjà connu une vie de célébrité que retrace le magazine Society.

Parti à Shanghaï à douze ans, il a formé en 2005, avec deux autres musiciens "L'Alhambra" un groupe fusionnant rythmes du Xinjiang et guitare ibérique. Se faisant appeler Weghur, le groupe devient le premier groupe de rock psyché en langue ouïghoure, avec des textes écrits par Aishan dans sa langue maternelle.

La route d'Aishan croise celle d'Erpan en 2014 à Shanghaï. Ils se lient d'amitié, le duo donne quelques concerts dans des hôtels et fuit la répression chinoise, avant de former les None Sounds en 2015.

Aishan, qui a toujours un passeport chinois, a obtenu l'asile en Espagne.

"Quand quelqu'un me demande d'où je viens, c'est l'une des questions les plus difficiles", avoue-t-il.

"Que dois-je dire? Je suis Chinois? (...) Dois-je dire +je suis Ouïghour+? On va me dire +c'est où? Laisse-moi voir ton passeport+. Et je ne veux pas dire que je viens de Chine".