Trois ans après son triomphe, Renate Reinsve de retour à Cannes

Trois ans après avoir remporté le prix de la meilleure interprétation féminine pour "Julie (en 12 chapitres)", la Norvégienne Renate Reinsve a de nouveau épaté le Festival de Cannes avec l'une des scènes de rire les plus folles jamais filmées.

Renate Reinsve joue dans "Armand", présenté dans la section Un certain regard, sur une mère célibataire célèbre convoquée à l'école où son jeune fils est accusé d'avoir abusé d'un autre garçon.

Réalisée par Halfdan Ullmann Tondel, petit-fils des légendes du cinéma Ingmar Bergman et Liv Ullmann, l'histoire prend des directions psychologiques inattendues.

Un tournant majeur se produit lorsque le personnage principal se met à rire nerveusement de manière incontrôlée. "C'était un peu effrayant parce que j'ai un peu perdu le contrôle dans ma tête", a déclaré Renate Reinsve à l'AFP à propos de cette scène.

Le réalisateur, dont c'est la première réalisation, a expliqué que la scène était basée sur sa propre tendance embarrassante à rire dans des situations sociales tendues comme les enterrements.

"J'aimais beaucoup l'idée de cette situation très rigide où quelqu'un perd totalement le contrôle de lui-même", a déclaré Halfdan Ullmann Tondel.

Mais lorsque l'actrice a lu la réplique dans le scénario, "j'ai dit que c'était impossible", se souvient-elle. Finalement, ils ont pris une journée entière pour tourner la scène, puis lui ont donné cinq jours de repos pour se remettre.

"Mon corps a résisté... mais lorsque j'ai franchi le rebord, je n'ai pas pu m'arrêter", a-t-elle déclaré. "Il m'a fallu beaucoup de temps pour récupérer".

Le film a bénéficié de la notoriété de Renate Reinsve auprès des cinéphiles depuis "Julie (en 12 chapitres)", film de Joachim Trier qui a obtenu deux nominations aux Oscars.

"Le soir où Renate a gagné à Cannes, elle m'a envoyé un message: +Imagine à quel point c'est formidable pour notre film+", raconte le réalisateur, qui était sur le point d'abandonner après quatre refus de financement de son film.

Renate Reinsve, 36 ans, avait auparavant presque exclusivement travaillé au théâtre, ce qui lui a permis d'acquérir une approche très "analytique".

"J'aime m'asseoir et dessiner presque une carte du personnage et y réfléchir pendant des mois - plus c'est long, mieux c'est - puis me laisser aller lorsque je suis devant la caméra", décrit-elle.

Elle travaille à un autre projet avec Joachim Trier, "Sentimental value" qui doit sortir en 2025.