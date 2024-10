Trump a envoyé des tests Covid en secret à Poutine en 2020, selon un livre à paraître

Vladimir Poutine et Donald Trump à un sommet du G20 à Osaka, au Japon, le 28 juin 2019

Donald Trump a envoyé en secret des tests de dépistage du Covid-19 à son homologue russe Vladimir Poutine lorsqu'il était à la Maison Blanche et en pleine pandémie de coronavirus, alors que les Etats-Unis en manquaient, révèle un nouveau livre à paraître de Bob Woodward, légende américaine du journalisme.

Chroniqueur des coulisses de la Maison Blanche depuis un demi-siècle avec le Washington Post, Bob Woodward avait révélé avec Carl Bernstein le scandale du Watergate ayant abouti à la démission du président Nixon en 1974. Dans son nouveau livre "War", à paraître le 15 octobre, il écrit aussi que Donald Trump a maintenu une relation personnelle avec Vladimir Poutine, malgré l'invasion russe de l'Ukraine et alors qu'il ambitionne de revenir à la Maison Blanche.

D'après le récit des médias américains qui ont eu accès au livre, Vladimir Poutine a bien reçu les tests anti-Covid et a conjuré Donald Trump de ne rien dire: "je veux que vous ne le racontiez à personne, les gens seront en colère contre vous, pas contre moi", lui aurait dit le président russe.

Selon un conseiller gardant l'anonymat, Donald Trump a parlé à Vladimir Poutine en secret jusqu'à sept fois depuis qu'il a quitté la Maison Blanche en 2021. Début 2024, il a demandé à un collaborateur de sortir de son bureau de la résidence Mar-a-Lago en Floride, pour avoir une conversation téléphonique avec le président russe.

"Aucune de ces histoires fabriquées de toutes pièces par Bob Woodward ne sont vraies, c'est le travail d'un homme vraiment dément et déséquilibré", a réagi dans une déclaration Steven Cheung, l'un des porte-parole du candidat républicain à la présidentielle, affirmant que le livre "pourrait servir de papier toilette".

La rivale démocrate de Donald Trump a fait part de son côté de son indignation. "Tout le monde en Amérique luttait pour obtenir des kits (...) et ce type les envoie en Russie, à un dictateur meurtrier, pour son usage personnel?"

"Ce n'est que l'exemple le plus récent et le plus frappant de qui est Trump", a ajouté la vice-présidente.

Ces révélations braquent à nouveau les projecteurs sur la relation nouée par Donald Trump avec la Russie et risquent de renforcer les craintes pour le sort de l'Ukraine en cas de retour du républicain à la Maison Blanche.